Azərbaycan sumoçuları Avropa çempionatında

“Sumo üzrə kişi və qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempiontına qatılacaq”.
Yapon Döyüş Növləri və Mədəniyyəti Assosiasiyasının vitse-prezidenti Ülvi Ağamirov AZƏRTAC-a bildirib ki, turnir Şotlandiyanın Stirlinq şəhərində reallaşacaq.
“Kişilər mövcud olan bütün kateqoriyalarda, qadınlarda isə bəzilərində mübarizə aparacaqlar. Amma nə qədər idmançı ilə turnirə yollanacağımız bəlli deyil”, - deyə o açıqlamasında söyləyib.
Qurum rəsmisi Avropa çempionatının iyunun 26-dan 29-dək təşkil ediləcəyini açıqlayıb.