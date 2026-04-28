Azərbaycan sumoçuları Avropa çempionatında

28 Aprel 2026 14:00
“Sumo üzrə kişi və qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempiontına qatılacaq”.

Yapon Döyüş Növləri və Mədəniyyəti Assosiasiyasının vitse-prezidenti Ülvi Ağamirov AZƏRTAC-a bildirib ki, turnir Şotlandiyanın Stirlinq şəhərində reallaşacaq.

“Kişilər mövcud olan bütün kateqoriyalarda, qadınlarda isə bəzilərində mübarizə aparacaqlar. Amma nə qədər idmançı ilə turnirə yollanacağımız bəlli deyil”, - deyə o açıqlamasında söyləyib.

Qurum rəsmisi Avropa çempionatının iyunun 26-dan 29-dək təşkil ediləcəyini açıqlayıb.

