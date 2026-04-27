27 Aprel 2026
ABŞ-də super sürətli yolda keçirilən avtomobil yarışında zəncirvari qəza - VİDEO

27 Aprel 2026 10:17
ABŞ-də super sürətli yolda keçirilən avtomobil yarışında zəncirvari qəza - VİDEO

ABŞ-nin Talladeqa(Alabama ştatı) şəhərində təşkil edilən ən böyük avtomobil yarışlarından birində 20-dən çox avtomobilin iştirakı ilə toqquşma baş verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, qəzaya səbəb pilot Ross Çesteynlə həmin vaxt liderlik edən Bubba Uollesin maşınları arasındakı təmas olub. Nəticədə zəncirvari qəza baş verib.

Qəza trasın üzərində qatı tüstü buludunun yaranmasına səbəb olub, bundan sonra təşkilatçılar yarış zolağının təmizlənməsi və zədələnmiş avtomobillərin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün yürüşün dayandırılması barədə qərar qəbul ediblər.

İnsident nəticəsində yarış iştirakçıları arasında ciddi xəsarət alan olmayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda bodibildinq və fitnes üzrə Azərbaycan kuboku keçirilib - FOTO
03:17
Digər

Bakıda bodibildinq və fitnes üzrə Azərbaycan kuboku keçirilib - FOTO

Fərid Qayıbov və Rauf Bunyatəliyev turnirin açılış mərasimində iştirak ediblər
Beynəlxalq surfkastinq turnirinə start verilib - FOTO
25 Aprel 17:30
Digər

Beynəlxalq surfkastinq turnirinə start verilib - FOTO

Turnirə aprelin 26-da yekun vurulacaq
Azərbaycanda dron yarışı start götürür
24 Aprel 20:14
Digər

Azərbaycanda dron yarışı start götürür

Gənclər səmanı fəth etməyə hazırlaşır
Naxçıvanda “İdmanla bir gün” adlı kütləvi idman tədbiri keçirilib - FOTO
24 Aprel 17:22
Digər

Naxçıvanda “İdmanla bir gün” adlı kütləvi idman tədbiri keçirilib - FOTO

Stolüstü tennis, şahmat və badminton yarışı baş tutub
Keçmiş hakim Elif Karaarslan həbsxanada da qazanır - FOTO
23 Aprel 06:33
Digər

Keçmiş hakim Elif Karaarslan həbsxanada da qazanır - FOTO

Narkotik testinin nəticəsi müsbət çıxan Karaarslanın gəlirləri müzakirə mövzusuna çevrilib
Azərbaycan və Türkiyə arasında idman əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO
22 Aprel 10:27
Digər

Azərbaycan və Türkiyə arasında idman əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO

Rəsmi görüşdə gələcək layihələr müzakirə olunub

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub