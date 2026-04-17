17 Aprel 2026
Bu gün Ədalətli İdman Günüdür

17 Aprel 2026 09:57
17 aprel Ədalətli İdman Günü kimi qeyd olunur.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün idmanda dürüstlük, rəqibə hörmət və ədalətli mübarizə prinsipləri ön plana çəkilir. Bəzən ən böyük qələbənin finiş xəttini birinci keçmək deyil, çətin anda rəqibinə yardım etmək olduğu vurğulanır.

Bunun bariz nümunələrindən biri III MDB Oyunları zamanı yaşanıb. Akademik avarçəkmə yarışında Azərbaycan təmsilçisi Azər İlyasov nümunəvi addımı ilə yadda qalıb. Belə ki, o, məsafəni davam etdirmək əvəzinə, suya yıxılan özbəkistanlı rəqibinə kömək etmək üçün çıxışını dayandırıb.

İdmançımızın bu davranışı əsl idmançı ruhunun, insanlıq dəyərlərinin və ədalətli oyun prinsiplərinin parlaq təzahürü kimi qiymətləndirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan və Dünya Kapoeyra Federasiyası arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib - FOTO
16 Aprel 17:28
Digər

Azərbaycan və Dünya Kapoeyra Federasiyası arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib - FOTO

Görüş konstruktiv dialoq şəraitində keçib
“Neftçi”nin məşqçisinin evini gecə ilə sökdülər - VİDEO
16 Aprel 16:02
Digər

“Neftçi”nin məşqçisinin evini gecə ilə sökdülər - VİDEO

Məşqçi tikinti şirkətini qanunsuz söküntüdə ittiham edir
Bakı Olimpiya Stadionu işçi axtarır
16 Aprel 11:27
Digər

Bakı Olimpiya Stadionu işçi axtarır

İşçilərə nahar və forma da veriləcək
“The Times” Alisa Lyu və Lando Norrisi 100 nüfuzlu şəxs siyahısına daxil edib
15 Aprel 20:48
Digər

“The Times” Alisa Lyu və Lando Norrisi 100 nüfuzlu şəxs siyahısına daxil edib

Lando Norris 2025-ci il “Formula-1” çempionudur
Bakıda Avropa Atletikası rəhbərlərinin konfransı start götürdü - FOTO
15 Aprel 17:03
Digər

Bakıda Avropa Atletikası rəhbərlərinin konfransı start götürdü - FOTO

32 ölkədən 50 nümayəndənin qatıldığı konfransa sabah yekun vurulacaq
Futbol tarixinin ən böyük dövlət cinayəti və illərlə basdırılan həqiqət - ARAŞDIRMA + FOTO
15 Aprel 16:15
Futbol

Futbol tarixinin ən böyük dövlət cinayəti və illərlə basdırılan həqiqət - ARAŞDIRMA + FOTO

“Liverpul” - “Nottingem Forest” matçında 97 azarkeşi bilərəkdən ölümə tərk ediblərmiş

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq