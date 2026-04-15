15 Aprel 2026
Hacı Əliyev mayor rütbəsi aldı

15 Aprel 2026 12:35
Azərbaycanın güləş üzrə ikiqat olimpiya mükafatçısı, üçqat dünya və dördqat Avropa çempionu Hacı Əliyevə mayor hərbi rütbəsi verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə idmançı öz “Instagram” hesabında paylaşım edib.

İdmançı qeyd edib ki, bu rütbə ona Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən təqdim olunub.

“Bu gün həyatımda unudulmaz günlərdən biri oldu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev tərəfindən mayor rütbəsinə layiq görülmək mənim üçün böyük şərəf və məsuliyyətdir.

Göstərilən etimada görə təşəkkür edir, vətənə xidmət yolunda daha böyük əzmlə çalışacağımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm!” - paylaşımda qeyd olunub.

İdman.Biz
Meksika səfiri Azərbaycan İdman Akademiyasında olub
14 Aprel 21:29
Digər

Meksika səfiri Azərbaycan İdman Akademiyasında olub - FOTO

Görüşdə ASA ilə Meksikanın aparıcı ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib - FOTO
14 Aprel 17:03
Digər

Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib - FOTO

Azərbaycan və Avropa Atletika Assosiasiyası arasında əməkdaşlıqdan danışılıb
Azərbaycanda təmiz idman dəyərləri üçün yeni təşəbbüs
14 Aprel 12:38
Digər

Azərbaycanda təmiz idman dəyərləri üçün yeni təşəbbüs

WADA 2014-cü ildən etibarən hər il apreldə “Ədalətli İdman Günü”nü qeyd edir
“Azərlotereya” çempion axtarır!
14 Aprel 10:31
Digər

“Azərlotereya” çempion axtarır!

Oyunun ümumi uduş fondu 4 milyondan çoxdur
Azərbaycanın robototexnika komandası MRC-də qızıl qazandı - FOTO
13 Aprel 17:52
Digər

Azərbaycanın robototexnika komandası MRC-də qızıl qazandı - FOTO

Yarışda texniki bacarıq və dəqiqlik üstünlük qazandırdı
Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO
12 Aprel 21:20
Futbol

Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO

Stadiona yayılan qoxu aparıcının şərhinə rəng qatdı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb