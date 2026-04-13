Azərbaycanın robototexnika komandası MRC-də qızıl qazandı - FOTO

Aprelin 3-dən 6-dək Yunanıstanın Heraklion şəhərində təşkil olunan Minoan Robotic Competition (MRC) beynəlxalq yarışında Azərbaycanın “Joshuatech” komandası uğurlu nəticəyə imza atıb.
Bildirilib ki, 40-dan çox ölkədən 700-dən artıq komandanın mübarizə apardığı nüfuzlu yarışda təmsilçimiz “Obstacle Race Advanced” kateqoriyasında birinci yeri qazanıb.
“Joshuatech” komandasının bu nailiyyəti Azərbaycanın robototexnika sahəsində beynəlxalq arenadakı mövqeyini daha da gücləndirib.