13 Aprel 2026
Azərbaycanın robototexnika komandası MRC-də qızıl qazandı - FOTO

13 Aprel 2026 17:52
Aprelin 3-dən 6-dək Yunanıstanın Heraklion şəhərində təşkil olunan Minoan Robotic Competition (MRC) beynəlxalq yarışında Azərbaycanın “Joshuatech” komandası uğurlu nəticəyə imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 40-dan çox ölkədən 700-dən artıq komandanın mübarizə apardığı nüfuzlu yarışda təmsilçimiz “Obstacle Race Advanced” kateqoriyasında birinci yeri qazanıb.

“Joshuatech” komandasının bu nailiyyəti Azərbaycanın robototexnika sahəsində beynəlxalq arenadakı mövqeyini daha da gücləndirib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO
12 Aprel 21:20
Futbol

Tovuzda kabab iyli futbol dueli - VİDEO

Stadiona yayılan qoxu aparıcının şərhinə rəng qatdı
Bayram Bayramov nərd üzrə ölkə çempionu olub - FOTO
12 Aprel 21:11
Digər

Bayram Bayramov nərd üzrə ölkə çempionu olub - FOTO

Yarışda paytaxtla yanaşı regionları təmsil edən idmançılar da mübarizə aparıblar
Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO
12 Aprel 19:48
Futbol

Argentinalı futbolçunun “bomba zarafatı” baha başa gəldi - VİDEO

32 yaşlı oyunçunun hərəkəti ucbatından 1200-dən çox sərnişin ləngiyib
"Qarabağ Mechack 9030" komandasından uğurlu nəticələr - FOTO/VİDEO
12 Aprel 11:35
Digər

"Qarabağ Mechack 9030" komandasından uğurlu nəticələr - FOTO/VİDEO

Komanda “Gotham Regional” mərhələsində 39 kollektiv arasında "Top-15"ə düşməyi bacarıb
Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO
12 Aprel 11:13
Futbol

Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

İstanbulda narkotik və fahişəlik istintaqı çərçivəsində genişmiqyaslı reydlər keçirilib
Braziliyalı yeniyetmə futbol meydançasında dostunun həyatını xilas edib - VİDEO
12 Aprel 10:23
Digər

Braziliyalı yeniyetmə futbol meydançasında dostunun həyatını xilas edib - VİDEO

Yaşayış kompleksindəki meydançada torpaqlanmanın olmaması faciəyə səbəb ola bilərdi

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb