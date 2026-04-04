Qaydaları alt-üst edən qəddar idman: Polşada “Braveball” fırtınası əsir - FOTO/VİDEO

Son dövrlərdə Şərqi Avropada sürətlə yayılan və şiddəti ilə diqqət çəkən yeni idman növü “Braveball” böyük müzakirələrə səbəb olub. Futbol və boksun qeyri-adi birləşməsindən ibarət olan bu oyun, klassik idman anlayışlarını tamamilə alt-üst edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Braveball” Polşada fəaliyyət göstərən “Be Brave” adlı döyüş sənətləri klubu tərəfindən yaradılıb. Qısa müddət ərzində bu oyun Polşa sərhədlərini aşaraq digər Şərqi Avropa ölkələrinə də yayılıb. Oyunun ən diqqətçəkən xüsusiyyəti isə həm kişilərin, həm də qadınların bu sərt yarışmada birlikdə iştirak edə bilməsidir.
Yaranma tarixi və məşhur olduğu bölgələr
Oyunun əsası yaxın illərdə Polşada qoyulub. Döyüş sənətləri ilə məşğul olan idmançıların fiziki dözümlülüyünü və aqressiyasını idarə etmək üçün yaradılan “Braveball” hazırda Polşa başda olmaqla, Şərqi Avropanın bir sıra ölkələrində məşhurdur. Hələlik qlobal səviyyədə böyük peşəkar çempionatları təşkil olunmasa da, yerli klublar və həvəskarlar arasında mütəmadi olaraq gərgin matçlar keçirilir.
Oyunun əsas qaydaları
“Braveball” matçları ilk baxışdan adi futbol oyununa bənzəyir. Lakin bu bənzərlik oyunçular bir-birinə yaxınlaşana qədər davam edir. Top uğrunda mübarizə zamanı rəqiblər bir-birinə sərbəst şəkildə yumruq ata, güləşə və boks fəndlərindən istifadə edə bilərlər. Yəni oyunçu həm topu idarə etməli, həm də rəqibinin zərbələrindən qorunmalıdır. Meydanda hakimlər yalnız ağır zədələrin qarşısını almaq və qolları hesablamaq üçün iştirak edirlər.
Komanda tərkibi və format
“Braveball” rəsmi qlobal standartları tam formalaşmayan və hələ də inkişaf edən idman növü olduğu üçün komandalardakı oyunçu sayı turnirin formatından və matçın keçirildiyi meydançanın (və ya qəfəsin) ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. Oyunlar adətən qapalı zallarda və ya xüsusi qəfəs tipli meydançalarda keçirilir.
Hazırda matçlar əsasən üçün üçə (hər komandada üç oyunçu) və ya dördün dördə formatında oynanılır. Daha kiçik qəfəslərdə isə oyunlar ikinin ikiyə formatında da keçirilə bilir.
Meydanda oyunçu sayının az saxlanılmasının əsas səbəbi yüksək dinamikanı qorumaq və sıxlığın qarşısını almaqdır. Bunun sayəsində hər bir idmançı həm topla aktiv hərəkət edir, həm də rəqiblə birbaşa və daha çox fiziki təmasda olaraq döyüş bacarıqlarını nümayiş etdirə bilir.
Sərt təmaslara icazə verildiyi üçün oyunçuların mühafizəedici boks əlcəkləri və xüsusi qoruyucu geyimlər geyinməsi məcburidir.
“Braveball” ekstremal idman sevərlər üçün böyük bir cazibəyə çevrilsə də, onun təhlükəlilik səviyyəsi idman mütəxəssisləri tərəfindən hələ də tənqid olunur.
Qeyd edək ki, bu cür təhlükəli oyunlardan biri də dünyanın ən qədim açıq sahə oyunlarından hesab olunan hörlinqdir. İrlandiyada bu oyunun ən azı 3000 illik tarixi var və ilk yazılı ədəbi istinad eramızdan əvvəl 1272-ci ilə aid edilir.