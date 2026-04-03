6 Aprel 2026
AZ

Bakıda keçirilməli olan beynəlxalq idman tədbiri təxirə salındı

Digər
Xəbərlər
3 Aprel 2026 09:13
“SportAccord” bu ilin 24-28 may tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində və Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilməsi planlaşdırılan “SportAccord” Konvensiyasının həm ev sahibi, həm də iştirakçılar üçün ən yaxşı təcrübəni təmin etmək məqsədilə daha sonrakı tarixə təxirə salındığını elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, rəsmi məlumatda “SportAccord”un bu yaxınlarda “Dünyanın İdman Paytaxtı” seçilən Bakıda konvensiyanın bir nəşrinə ev sahibliyi etmək öhdəliyinə sadiq qaldığı və yenidən müəyyən edilmiş tarixlərlə bağlı elanın müvafiq vaxtda veriləcəyi bildirilir.

“SportAccord” prezidenti Uğur Erdener Azərbaycandakı tərəfdaşlarına və Bakı şəhərinə göstərdikləri çevikliyə və “SportAccord” Konvensiyasına ev sahibliyi etmək istiqamətində davamlı sadiqliklərinə görə minnətdarlığını çatdırıb.

“Şübhə etmirik ki, onlar doğru zamanda bu xüsusi tədbirin müstəsna buraxılışına ev sahibliyi edəcəklər”, - deyə açıqlamada qeyd olunur.

Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da bu barədə açıqlama verib:

“Azərbaycan idman tərəfdaşları üçün özünü təhlükəsiz və etibarlı tərəf kimi sübut edib. Şübhə etmirik ki, Bakıda keçiriləcək “SportAccord” konvensiyası bu imkanı nümayiş etdirəcək və idmanın gələcəyini formalaşdıracaq müzakirələr üçün ideal mühiti təmin edəcək. Biz dünya idman liderlərini növbəti Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarına gedən yolda salamlamağı səbirsizliklə gözləyirik”.

“SportAccord” həmçinin ilin sonunda keçiriləcək “IF Forum” da daxil olmaqla, maraqlı təşəbbüslər proqramı üzərində planlarını yekunlaşdırır və yaxın həftələrdə əlavə yeniliklər təqdim olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

