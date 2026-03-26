26 Mart 2026
26 Mart 2026 12:45
“Formula-1” ulduzu samuray oldu - VİDEO

“Formula-1” pilotu Luis Hemilton “Billi öldürmək” filmi üzərindəki işi ilə tanınan samuray ustası Tetsuro Şimaquçinin rəhbərliyi altında katana ilə rəftar texnikasını mənimsəyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, britaniyalı sürücü sosial şəbəkə hesabında məşq prosesi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

“Yenidən dojodayam! (Döyüş sənətləri ilə məşğul olmaq üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məşq zalı - red.) Gənc olanda niyə baş əymək lazım olduğunu anlamırdım, lakin sonradan ənənələrə hörmət etməyi öyrəndikdə bu jestin gözəlliyini qiymətləndirməyə başladım. Təşəkkürlər, Sensey (döyüş sənətlərində müəllimə, ustaya və ya təlimçiyə verilən fəxri tituldur – red.)”.

