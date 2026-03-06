Lindsi Vonun möcüzəvi qayıdışı: Ayağını itirmək təhlükəsindən idman zalına - VİDEO

Dünya dağ xizəyi idmanının əfsanəsi hesab olunan Lindsi Von 2026-cı il Milan-Kortina Qış Olimpiya Oyunlarında keçirdiyi dəhşətli qəzadan sonra hər kəsi heyrətləndirməkdə davam edir. Fevralın 8-də baş verən hadisə zamanı az qala ayağını itirmək təhlükəsi ilə üzləşən idmançı artıq yüngül məşqlərə qayıdıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qəza nəticəsində sol ayağında mürəkkəb qırıqlar yaranan və diz bağları qırılan 40 yaşlı Von cəmi bir ay ərzində beş ağır cərrahiyyə əməliyyatı keçirib. Həkimlər ona əzələ daxilində təzyiqin artması səbəbindən ayağının amputasiya olunma riskinin olduğunu bildirmişdilər.
İdmançı sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı videoda hələ də tam normal yeriyə bilməsə də, idman zalında bərpa məşqlərinə başladığını nümayiş etdirib.
"Bəzi çətin anlar olsa da, hələ də şükür edirəm və çox çalışıram. Yeganə məqsədim sağalmaqdır" - deyə o qeyd edib.