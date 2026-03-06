Avropa Şurasında antidopinq müzakirələri: Azərbaycan nümayəndələri Strasburqda

Azərbaycan nümayəndə heyəti martın 3-dən 5-dək Fransanın Strasburq şəhərində keçirilən Avropa Şurasının antidopinq qurumlarının iki mühüm iclasında iştirak edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşlərdə hökumət nümayəndələri, milli antidopinq təşkilatları və beynəlxalq tərəfdaşlar bir araya gələrək mövcud siyasətin əlaqələndirilməsi, uyğunluğun monitorinqi və Avropada antidopinq fəaliyyətinin gələcək istiqamətlərini müzakirə ediblər.
AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətində qurumun icraçı direktorunun müavini Rüfət Efendiyev, eləcə də Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları da yer alıblar.
Müzakirələr martın 3–də Avropa Şurasının Antidopinq Konvensiyasının Monitorinq Qrupunun (T-DO) 62-ci iclası ilə başlayıb. İclasda üzv dövlətlərdə müşahidə olunan inkişaf, beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq, eləcə də T-DO Strategiyası və 2024–2027-ci illər üzrə Əməliyyat Proqramı çərçivəsində əldə olunan irəliləyişlər daxil olmaqla, Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı geniş məsələlər müzakirə olunub.
İştirakçılar, həmçinin dopinq maddələrinin əlçatanlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş hüquqi və inzibati tədbirləri nəzərdən keçirib, antidopinq sistemlərində uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı məsələləri müzakirə edib, eləcə də kontaminasiya halları ilə bağlı elmi araşdırmaları qiymətləndiriblər. Bundan əlavə, Monitorinq Qrupu davam edən monitorinq fəaliyyəti çərçivəsində bir sıra ölkələr üzrə qiymətləndirmə hesabatlarını və uyğunluq tədbirlərini də nəzərdən keçirib.
İclasın mühüm hissəsi Avropa Şurasının məsləhətçi və ekspert qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı yeniliklərə həsr olunub. Onlardan biri "Gender bərabərliyinin antidopinq siyasətinə inteqrasiyası" üzrə işçi qrupunun (T-DO GEMA) irəliləyiş hesabatı olub. Bu qrup Avropada antidopinq siyasətinə, idarəetmə strukturlarına və əməliyyat fəaliyyətinə gender bərabərliyi yanaşmasının inteqrasiyasını təşviq edir.
Müzakirələr martın 4–5-də Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) üzrə Ad Hoc Avropa Komitəsinin (CAHAMA) 70-ci iclası ilə davam edib.
Nümayəndə heyətləri qlobal antidopinq sistemində idarəetmə ilə bağlı əsas məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıb, ötən ilin dekabrında keçirilmiş WADA İcraiyyə Komitəsi və Təsisçilər Şurasının iclaslarından sonrakı inkişafı nəzərdən keçirib, eləcə də qarşıdakı gündəlik məsələlər üzrə Avropanın ümumi yanaşmasını müzakirə ediblər.
CAHAMA-nın 70-ci iclasının diqqətçəkən məqamlarından biri Komitənin sədr və sədr müavininin seçilməsi olub. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Amandine Karton CAHAMA-nın sədri, Kaarel Nestor isə sədr müavini seçilib.
Strasburqda keçirilən görüşlər hökumətlər, antidopinq təşkilatları və beynəlxalq qurumlar arasında sıx əməkdaşlığın dopinqə qarşı mübarizənin gücləndirilməsində nə qədər vacib olduğunu bir daha nümayiş etdirib. Azərbaycan bu müzakirələrdə fəal iştirak etməklə beynəlxalq antidopinq siyasətinin formalaşmasına, təmiz və ədalətli idman dəyərlərinin təşviqinə töhfə verməyə davam edir.
Strasburq görüşlərinin nəticələri 18 və 19 martda Bakı şəhərində keçiriləcək WADA-nın Avropa üzrə ilk Regional Simpoziumunda da müzakirə olunacaq. Bu tədbir Avropanın müxtəlif ölkələrindən antidopinq sahəsində liderləri bir araya gətirərək regionda əməkdaşlığın gücləndirilməsinə xidmət edəcək.