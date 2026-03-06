Yaxın Şərqdə gərginlik idmana da təsir etdi: Turnirlər kütləvi şəkildə ləğv edilir, uçuşlarda problemlər yaranır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İranda və bu ölkə ətrafında cərəyan edən hərbi hadisələr artıq bütün Yaxın Şərqin idman həyatına nəzərəçarpacaq təsir göstərməyə başlayıb. Bu, həm turnirlərin keçirilməsinə, həm də idmançıların və komandaların hərəkətinə təsir edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, regionun bir sıra ölkələrində artıq yarışların ləğvi və təxirə salınması halları qeydə alınıb. Hava məkanının bağlanması və aviareyslərdə yaranan fasilələr isə logistika baxımından ciddi problemlər yaradıb.
Böhranın ilk nəticələrindən biri Qətərda idman turnirlərinin dayandırılması olub. Yerli futbol assosiasiyası bütün yarışların növbəti bildirişədək təxirə salındığını elan edib. Oxşar qərar Bəhreyndə də qəbul olunub və burada da idman həyatında müvəqqəti pauza yaranıb. Asiya Futbol Konfederasiyası(AFK) isə Qərb regionunda AFK Çempionlar Liqası matçlarının bir qismini təxirə salmağa məcbur qalıb.
Hadisələr avtomobil idmanından da yan keçməyib. Mövsümün açılışının baş tutacağı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Dünya Dözümlülük Çempionatının (FIA World Endurance Championship) Qətər mərhələsi rəsmi olaraq təxirə salınıb. Eyni zamanda Qətər Moto Qran-prisi (MotoGP Qatar Grand Pri) keçirilməsi də sual altına düşüb. Seriyanın rəhbərliyi hava məkanının bağlanması və təhlükəsizlik problemləri fonunda mərhələnin təşkilinin son dərəcə çətin göründüyünü etiraf edib.
Çətinliklər basketbol turnirlərinə də təsir edib. Beynəlxalq Basketbol Federasiyası(FIBA) 2027-ci il dünya çempionatının Asiya seçmə mərhələsində C və D qruplarının matçlarını təxirə salıb. Bu oyunlar arasında İran, Suriya, İraq, İordaniya və Livan yığmalarının iştirakı ilə görüşlər də var.
Böhran tennisə də təsir göstərib. Peşəkar tennis turniri – “ATP Challenger Tour” seriyasına daxil olan və Əl-Füceyrə şəhərində (BƏƏ) keçirilməli olan turnir təhlükəsizliklə bağlı insidentdən sonra ləğv edilib. Təşkilatçılar hətta iştirakçılar üçün evakuasiya uçuşları təşkil etməyə məcbur qalıblar.
Nəqliyyat problemləri də idman üçün ciddi zərbə olub. Regionda eskalasiyanın başlanmasından sonra Dubay, Doha və Əbu-Dabi kimi Fars körfəzinin ən böyük hava qovşaqları vasitəsilə həyata keçirilən uçuşların kütləvi şəkildə ləğvi qeydə alınıb. Aviasiya xidmətlərinin məlumatına görə, ləğv olunan reyslərin sayı on minlərlə ölçülür və bu, birbaşa olaraq idmançıların, məşqçilərin, hakimlərin və azarkeşlərin hərəkətinə təsir göstərib.
Pozuntular yük daşımalarına da təsir edib. Regionda hava yük daşımalarının azalması idman avadanlıqlarının, televiziya texnikasının və digər inventarın çatdırılmasını çətinləşdirib. Bu avadanlıqlar olmadan iri turnirlərin keçirilməsi xeyli mürəkkəbləşir.
Böhranın nəticələrini artıq komandalar da hiss edir. Məsələn, İraq milli futbol komandasının dünya çempionatına vəsiqə uğrunda qitələrarası pley-off matçlarında iştirakı nəqliyyat problemləri və uçuş gecikmələri səbəbindən təhlükə altına düşüb. Bəzi idmançılar isə regionun hava limanlarında müvəqqəti olaraq qalmaq məcburiyyətində qalıb və növbəti yarışlara vaxtında çata bilməyiblər.
Buna baxmayaraq, bir sıra böyük idman tədbirləri hələlik planlaşdırıldığı tarixdə qalır. Lakin təşkilatçılar vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyirlər. Bir çox beynəlxalq federasiya artıq bəyan edib ki, təhlükəsizlik risklərini qiymətləndirməyə davam edir və eskalasiya davam edərsə, təqvimi operativ şəkildə yenidən nəzərdən keçirməyə hazırdır.
Beləliklə, İran ətrafındakı böhran artıq Yaxın Şərqin idman xəritəsinə nəzərəçarpacaq təsir göstərir. Yerli turnirlərdən tutmuş iri beynəlxalq yarışlara qədər bütün region elə bir vəziyyətlə üzləşib ki, burada siyasət və təhlükəsizlik idman həyatının adi ritminə birbaşa müdaxilə edir.