6 Mart 2026
AZ

Yaxın Şərqdə gərginlik idmana da təsir etdi: Turnirlər kütləvi şəkildə ləğv edilir, uçuşlarda problemlər yaranır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Digər
İcmal
6 Mart 2026 15:37
89
Yaxın Şərqdə gərginlik idmana da təsir etdi: Turnirlər kütləvi şəkildə ləğv edilir, uçuşlarda problemlər yaranır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

İranda və bu ölkə ətrafında cərəyan edən hərbi hadisələr artıq bütün Yaxın Şərqin idman həyatına nəzərəçarpacaq təsir göstərməyə başlayıb. Bu, həm turnirlərin keçirilməsinə, həm də idmançıların və komandaların hərəkətinə təsir edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, regionun bir sıra ölkələrində artıq yarışların ləğvi və təxirə salınması halları qeydə alınıb. Hava məkanının bağlanması və aviareyslərdə yaranan fasilələr isə logistika baxımından ciddi problemlər yaradıb.

Böhranın ilk nəticələrindən biri Qətərda idman turnirlərinin dayandırılması olub. Yerli futbol assosiasiyası bütün yarışların növbəti bildirişədək təxirə salındığını elan edib. Oxşar qərar Bəhreyndə də qəbul olunub və burada da idman həyatında müvəqqəti pauza yaranıb. Asiya Futbol Konfederasiyası(AFK) isə Qərb regionunda AFK Çempionlar Liqası matçlarının bir qismini təxirə salmağa məcbur qalıb.

Hadisələr avtomobil idmanından da yan keçməyib. Mövsümün açılışının baş tutacağı Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Dünya Dözümlülük Çempionatının (FIA World Endurance Championship) Qətər mərhələsi rəsmi olaraq təxirə salınıb. Eyni zamanda Qətər Moto Qran-prisi (MotoGP Qatar Grand Pri) keçirilməsi də sual altına düşüb. Seriyanın rəhbərliyi hava məkanının bağlanması və təhlükəsizlik problemləri fonunda mərhələnin təşkilinin son dərəcə çətin göründüyünü etiraf edib.

Çətinliklər basketbol turnirlərinə də təsir edib. Beynəlxalq Basketbol Federasiyası(FIBA) 2027-ci il dünya çempionatının Asiya seçmə mərhələsində C və D qruplarının matçlarını təxirə salıb. Bu oyunlar arasında İran, Suriya, İraq, İordaniya və Livan yığmalarının iştirakı ilə görüşlər də var.

Böhran tennisə də təsir göstərib. Peşəkar tennis turniri – “ATP Challenger Tour” seriyasına daxil olan və Əl-Füceyrə şəhərində (BƏƏ) keçirilməli olan turnir təhlükəsizliklə bağlı insidentdən sonra ləğv edilib. Təşkilatçılar hətta iştirakçılar üçün evakuasiya uçuşları təşkil etməyə məcbur qalıblar.

Nəqliyyat problemləri də idman üçün ciddi zərbə olub. Regionda eskalasiyanın başlanmasından sonra Dubay, Doha və Əbu-Dabi kimi Fars körfəzinin ən böyük hava qovşaqları vasitəsilə həyata keçirilən uçuşların kütləvi şəkildə ləğvi qeydə alınıb. Aviasiya xidmətlərinin məlumatına görə, ləğv olunan reyslərin sayı on minlərlə ölçülür və bu, birbaşa olaraq idmançıların, məşqçilərin, hakimlərin və azarkeşlərin hərəkətinə təsir göstərib.

Pozuntular yük daşımalarına da təsir edib. Regionda hava yük daşımalarının azalması idman avadanlıqlarının, televiziya texnikasının və digər inventarın çatdırılmasını çətinləşdirib. Bu avadanlıqlar olmadan iri turnirlərin keçirilməsi xeyli mürəkkəbləşir.

Böhranın nəticələrini artıq komandalar da hiss edir. Məsələn, İraq milli futbol komandasının dünya çempionatına vəsiqə uğrunda qitələrarası pley-off matçlarında iştirakı nəqliyyat problemləri və uçuş gecikmələri səbəbindən təhlükə altına düşüb. Bəzi idmançılar isə regionun hava limanlarında müvəqqəti olaraq qalmaq məcburiyyətində qalıb və növbəti yarışlara vaxtında çata bilməyiblər.

Buna baxmayaraq, bir sıra böyük idman tədbirləri hələlik planlaşdırıldığı tarixdə qalır. Lakin təşkilatçılar vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyirlər. Bir çox beynəlxalq federasiya artıq bəyan edib ki, təhlükəsizlik risklərini qiymətləndirməyə davam edir və eskalasiya davam edərsə, təqvimi operativ şəkildə yenidən nəzərdən keçirməyə hazırdır.

Beləliklə, İran ətrafındakı böhran artıq Yaxın Şərqin idman xəritəsinə nəzərəçarpacaq təsir göstərir. Yerli turnirlərdən tutmuş iri beynəlxalq yarışlara qədər bütün region elə bir vəziyyətlə üzləşib ki, burada siyasət və təhlükəsizlik idman həyatının adi ritminə birbaşa müdaxilə edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Gənclər və idman naziri Qazaxda regional idman idarələrinin rəhbərləri ilə görüşüb
5 Mart 21:08
Digər

Gənclər və idman naziri Qazaxda regional idman idarələrinin rəhbərləri ilə görüşüb - FOTO

Regional gənclər və idman idarələrinin, UGİM-lərin və idman qurğularının fəaliyyəti müzakirə olunub
Çingiz Hüseynzadə: “Azərbaycan idmanı çox böyük inkişaf yolu keçib”
5 Mart 16:43
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Azərbaycan idmanı çox böyük inkişaf yolu keçib”

Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü qeyd olunur
Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: “Bizi taleyin ümidinə buraxıb”
5 Mart 15:33
Futbol

Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: “Bizi taleyin ümidinə buraxıb”

Məşhur dizayner Elsa İsaak ulduz qapıçının nikahdankənar övladına dəstək vermədiyini bildirib
Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçirilir - FOTO/VİDEO
5 Mart 14:33
Digər

Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçirilir - FOTO/VİDEO

Mərasimdə tanınmış müğənnilər çıxış edəcəklər
Qazaxda idman bayramı: Yerli idmançılar bacarıqlarını nümayiş etdirdi - FOTO/VİDEO
5 Mart 13:21
Digər

Qazaxda idman bayramı: Yerli idmançılar bacarıqlarını nümayiş etdirdi - FOTO/VİDEO

“İdman Paytaxtı-2026” çərçivəsində müxtəlif idman növlərinin təqdimatı və sərgi keçirildi
Polşa telekanalı rusiyalı idmançılar görünəndə yayımı dayandıracaq
5 Mart 11:21
Digər

Polşa telekanalı rusiyalı idmançılar görünəndə yayımı dayandıracaq

Ekranda “Ukrayna ilə həmrəylik” yazısı göstəriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir