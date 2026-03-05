Gənclər və idman naziri Qazaxda regional idman idarələrinin rəhbərləri ilə görüşüb - FOTO

Martın 5-də “İdman həftəsi” çərçivəsində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “İdman Paytaxtı” Qazax şəhərində regional gənclər və idman idarələrinin rəisləri, uşaq-gənclər idman məktəbləri (UGİM) və digər idman qurğularının rəhbərləri ilə görüşüb.
Qazax şəhəri Gənclər Evində keçirilən tədbirdə nazir Fərid Qayıbov hər kəsi Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə təbrik edib.
İclasda regional gənclər və idman idarələrinin, UGİM-lərin və idman qurğularının fəaliyyəti müzakirə olunub. Nazir Fərid Qayıbov iştirakçıları dinləyib, müvafiq tövsiyələrini verib.