5 Mart 2026
AZ

Gənclər və idman naziri Qazaxda regional idman idarələrinin rəhbərləri ilə görüşüb - FOTO

Digər
Xəbərlər
5 Mart 2026 21:08
80
Gənclər və idman naziri Qazaxda regional idman idarələrinin rəhbərləri ilə görüşüb

Martın 5-də “İdman həftəsi” çərçivəsində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov “İdman Paytaxtı” Qazax şəhərində regional gənclər və idman idarələrinin rəisləri, uşaq-gənclər idman məktəbləri (UGİM) və digər idman qurğularının rəhbərləri ilə görüşüb.

Qazax şəhəri Gənclər Evində keçirilən tədbirdə nazir Fərid Qayıbov hər kəsi Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə təbrik edib.

İclasda regional gənclər və idman idarələrinin, UGİM-lərin və idman qurğularının fəaliyyəti müzakirə olunub. Nazir Fərid Qayıbov iştirakçıları dinləyib, müvafiq tövsiyələrini verib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çingiz Hüseynzadə: “Azərbaycan idmanı çox böyük inkişaf yolu keçib”
16:43
Digər

Çingiz Hüseynzadə: “Azərbaycan idmanı çox böyük inkişaf yolu keçib”

Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü qeyd olunur
Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: “Bizi taleyin ümidinə buraxıb”
15:33
Futbol

Tibo Kurtuanın keçmiş sevgilisindən iddia: “Bizi taleyin ümidinə buraxıb”

Məşhur dizayner Elsa İsaak ulduz qapıçının nikahdankənar övladına dəstək vermədiyini bildirib
Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçirilir - FOTO/VİDEO
14:33
Digər

Qazaxda “İdman Paytaxtı”nın açılış mərasimi keçirilir - FOTO/VİDEO

Mərasimdə tanınmış müğənnilər çıxış edəcəklər
Qazaxda idman bayramı: Yerli idmançılar bacarıqlarını nümayiş etdirdi - FOTO/VİDEO
13:21
Digər

Qazaxda idman bayramı: Yerli idmançılar bacarıqlarını nümayiş etdirdi - FOTO/VİDEO

“İdman Paytaxtı-2026” çərçivəsində müxtəlif idman növlərinin təqdimatı və sərgi keçirildi
Polşa telekanalı rusiyalı idmançılar görünəndə yayımı dayandıracaq
11:21
Digər

Polşa telekanalı rusiyalı idmançılar görünəndə yayımı dayandıracaq

Ekranda “Ukrayna ilə həmrəylik” yazısı göstəriləcək
Bu gün Bədən Tərbiyəsi və İdman Günüdür
10:45
Digər

Bu gün Bədən Tərbiyəsi və İdman Günüdür

Bu il Qazax şəhəri Azərbaycanda “İdman Paytaxtı” elan olunub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir