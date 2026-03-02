Fərid Qayıbov: “İdmançılarımızı qazandıqları medallar münasibətilə təbrik edirəm”

“Ölkə başçısının 1997-ci ildə imzaladığı Sərəncamla hər il 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü kimi qeyd olunur. Məhz həmin gün, düz 30 il bundan öncə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə gənclərin ilk forumu təşkil edilmişdi. Bu il isə biz artıq XI Forumu keçirdik və tədbirdə hər il olduğu kimi ölkə başçımızın xüsusi mükafatını gənclərimizə təqdim etdik, onlara ünvanladığı müraciətini oxuduq. “Gənclər həftəsi” çərçivəsində builki “Gənclər Paytaxtı”mız Goranboyda, eləcə də Xankəndi və Naxçıvan şəhərlərində “GəncFest” festivalları, müxtəlif forum və tədbirlər təşkil olundu. “Gənclər Paytaxtı”nın rəmzi açarını isə Sumqayıt şəhərindən təhvil alaraq Goranboya təqdim etdik. Gənclər Təşkilatları işçi qruplarının 2026-cı il üzrə ilk iclasını da “Gənclər Paytaxtı”nda keçirdik. Ümumiyyətlə, “Gənclər həftəsi” Bakıda və bölgələrdə müxtəlif forumlar, düşərgələr, intellektual yarışlar və digər tədbirlərlə zəngin oldu”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov fevral ayını dəyərləndirərkən deyib.
O, sayca 54-cü “Nazirin Nöqteyi-Nəzəri”ndə Naxçıvana səfəri barədə də danışıb.
Səfər çərçivəsində vətəndaş qəbulu keçirdik, muxtar respublika gəncləri ilə “Gənclər və Davamlı İnkişaf Forumu”nda görüşdük. Forumda onları maraqlandıran məsələlərlə bağlı fikirlərini dinlədik, ixtisas və peşə seçimi, könüllülük fəaliyyəti və gənclərin müxtəlif layihələrdə iştirakı kimi mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardıq. Həmçinin ölkə başçısının müvafiq Sərəncamına əsasən, əhalinin sağlam həyat tərzinin regionlarda təşviqi məqsədilə həyata keçirilən “Sağlam məhəllə” layihəsi çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək, Culfa və Şahbuz şəhərlərində yaradılmış yeni idman meydançalarını istifadəyə verdik”.
Nazir vurğulayıb ki, Gənclər və İdman Nazirliyi yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dillər Universitetində gənclərlə görüş keçirdib: “Universitetlərdə keçirdiyimiz ənənəvi görüşlərdə əsas məqsəd gəncləri dinləmək, onlarla müzakirələr aparmaq, gənclər siyasətinin istiqamətləri və dövlət proqramları barədə məlumat vermək, suallarını cavablandırmaqdır”.
F.Qayıbov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Belqrada rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycan-Serbiya sənədlərinin mübadiləsi mərasimi gənclər və idman sahələri üçün də əlamətdar idi: “Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Serbiya Respublikasının İdman Nazirliyi arasında idman sahəsində Anlaşma Memorandumu”nu serbiyalı həmkarım Zoran Qayiç ilə mübadilə etdik”.
Onun sözlərinə görə, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində Fələstin dövlətinin ölkəmizdəki Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Əhməd Metani ilə də görüşü baş tutub: “Görüş zamanı Azərbaycanla Fələstin arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etdik.
Fevral ayı Azərbaycan Gimnastika Federasiyası üçün də mühüm hadisə ilə yadda qalıb. Federasiyanın 16-cı Ümumi Yığıncağında keçirilən səsvermə nəticəsində Mehriban Əliyeva növbəti beş il müddətinə yenidən AGF-nin prezidenti seçilib. Mehriban xanımın rəhbərliyi və qayğısı sayəsində ölkəmizdə gimnastikanın dinamik inkişafı təmin edilib, gimnastlarımız beynəlxalq arenalarda tarixi uğurlara imza atırlar”.
F.Qayıbov Bakıda artıq ənənəvi olan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku keçirilib: “İdmançılarımızı qazandıqları medallar münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan Badminton Federasiyası da daimi olaraq ölkəmizdə badminton idman növünün populyarlaşması üçün müxtəlif yarışlar keçirir. Bu dəfə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turniri uğurla baş tutdu. Həmçinin ay ərzində şahmat, basketbol, yunan-Roma və sərbəst güləş, eləcə də digər idman növləri üzrə keçirilən yarışlarda rəqabətin ildən-ilə artdığının şahidi olduq”.
O, Avstriyanın “Complex Core” təşkilatının rəhbəri, Akademiyanın “Fizioterapiya” proqramının məsul şəxsi Roman Yahodanın “Təməldən təfərrüata” kitabının təqdimat mərasimi barədə fikirlərini bildirib: “İdmanın inkişafı üçün vacib olan amillərdən biri də şübhəsiz ki, idmanda reabilitasiyanın uğurlu aparılmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan İdman Akademiyasının nəşrə hazırladığı kitabın faydalı olacağına inanıram.
Son illər ölkəmizi layiqincə təmsil edən “Qarabağ” futbol komandası UEFA Çempionlar Liqasında bu mövsüm üçün iştirakını başa vurdu. Bir çox adlı-sanlı və çox büdcəli klubları geridə qoyaraq qitənin 24 ən güclü klubu arasına yüksəlmək komandamızda düzgün qurulmuş strategiyanın bəhrəsidir. İl ərzində futbol azarkeşlərinə, xalqımıza yaşatdığı qələbə sevincinə görə komandaya təşəkkür edirəm.
Qarşıda bizi təbiətin oyandığı bahar nəfəsli mart ayı gözləyir. İnanıram ki, bu oyanış gənclərimiz üçün yeni enerji mənbəyi olacaq, yeni fəsilə “İdman həftəsi” ilə başlayan idmançılarımız isə növbəti qələbələri ilə hər birimizi sevindirəcəklər”.