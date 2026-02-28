28 Fevral 2026
AZ

Yelkənli idman növü Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının tabeliyinə keçir? - Gənclər və İdman Nazirliyindən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Digər
Xəbərlər
28 Fevral 2026 12:55
106
Yelkənli idman növü Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının tabeliyinə keçir? - Gənclər və İdman Nazirliyindən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Keçmiş Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının adı altında yenidən təşkili prosesi davam edir.

İdman.Biz-ə Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirilib ki, ləğv olunmuş Yelkənli İdman Federasiyası sözügedən qurumun tərkibinə daxil ediləcək.

Bununla yanaşı, keçmiş Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının rəsmi saytında ad dəyişikliyi ilə bağlı heç bir yenilik əksini tapmayıb, həmçinin federasiyanın yenidən adlandırılması barədə məlumat da yerləşdirilməyib. Halbuki bu barədə rəsmi açıqlama cari ilin 20 fevral tarixində verilmişdi.

İdman.Biz Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının strukturunda baş verən dəyişikliklərlə bağlı oxucuları operativ şəkildə məlumatlandırmaqda davam edəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Təməldən təfərrüata” kitabının təqdimatı keçirildi - VİDEO
11:38
Digər

“Təməldən təfərrüata” kitabının təqdimatı keçirildi - VİDEO

ASA və “ComplexCore”un birgə layihəsi olan nəşr ölkədə sahə üzrə ilk tədris vəsaitidir
Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbər heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib - FOTO
26 Fevral 10:04
Digər

Gənclər və İdman Nazirliyinin rəhbər heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib - FOTO

Bu gün Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümüdür
Jurnalın üz qabığında “Tetris”: “Red Bull”dan texnoloji inqilab - VİDEO
25 Fevral 10:20
Digər

Jurnalın üz qabığında “Tetris”: “Red Bull”dan texnoloji inqilab - VİDEO

Cihazın idarəetmə sistemi xüsusi texnologiya ilə hazırlanıb
Bakı Marafonu barədə vacib bildiriş
25 Fevral 09:32
Digər

Bakı Marafonu barədə vacib bildiriş

İştirakçılar üçün qeydiyyat və finiş qaydaları açıqlanıb
Kalistenika nədir və məşqlərə nədən başlamaq lazımdır? - Pərviz Şükürovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:49
Digər

Kalistenika nədir və məşqlərə nədən başlamaq lazımdır? - Pərviz Şükürovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO/VİDEO

Getdikcə daha çox insan trenajor zalı əvəzinə kalistenikaya üstünlük verir
Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi məlum olub
24 Fevral 16:46
Digər

Bilyard üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi məlum olub

Ceyhun Əmrahov qızıl medal qazanıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”
25 Fevral 15:20
Futbol

Tonali: “İlk 10 dəqiqə möhtəşəm idi, amma ikinci hissədən razı deyiləm”

“Nyukasl” cameası “Qarabağ”la oyunu dəyərləndirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO
25 Fevral 16:54
Formula 1

“Formula”da dəhşətli qəza: “Uilyams”ın sürücüsü havada bir neçə dövrə vuraraq aşdı - VİDEO

Lyuk Brauninq qəzadan möcüzə nəticəsində sağ xilas olub