Yelkənli idman növü Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının tabeliyinə keçir? - Gənclər və İdman Nazirliyindən İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Keçmiş Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyasının adı altında yenidən təşkili prosesi davam edir.
İdman.Biz-ə Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirilib ki, ləğv olunmuş Yelkənli İdman Federasiyası sözügedən qurumun tərkibinə daxil ediləcək.
Bununla yanaşı, keçmiş Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasının rəsmi saytında ad dəyişikliyi ilə bağlı heç bir yenilik əksini tapmayıb, həmçinin federasiyanın yenidən adlandırılması barədə məlumat da yerləşdirilməyib. Halbuki bu barədə rəsmi açıqlama cari ilin 20 fevral tarixində verilmişdi.
İdman.Biz Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının strukturunda baş verən dəyişikliklərlə bağlı oxucuları operativ şəkildə məlumatlandırmaqda davam edəcək.