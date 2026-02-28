Bakı üçün Melburnun idman təcrübəsi nə ilə faydalı ola bilər? - İDMAN.BİZ-in əməkdaşı Avstraliyadan yazır

Bakı 2026-cı il "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunub. Ötən ilin sonunda Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyasının (ACES) prezidenti Can Françesko Lupatelli paytaxtımıza səfər edərək müvafiq lövhəni təntənəli şəkildə mer Eldar Əzizova təqdim edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı bu titulu ötən il daşıyan Monakodan qəbul edib.
Bu status paytaxtın ardıcıl şəkildə böyük yarışlara ev sahibliyi etməsi və uğurlu idman siyasətinin nəticəsidir. Son illər Bakı Avropa Liqasının finalını, futbol üzrə Avropa çempionatının oyunlarını qəbul edib, “Formula-1” Qran-Prisinin keçirildiyi məkana çevrilib, müxtəlif idman növləri üzrə dünya çempionatları isə artıq adi hal alıb.
Bu il paytaxtda “Kral yarışları” ilə yanaşı, cüdo üzrə dünya çempionatı, voleybol üzrə Avropa çempionatı, gimnastika növləri üzrə Dünya kubokları və bir çox digər turnirlər keçiriləcək.
Bakı artıq yüksək təşkilatçılıq səviyyəsini dəfələrlə sübut edib. Lakin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid üçün yalnız yarışların keçirilməsi kifayət deyil – infrastrukturun, idman turizminin və azarkeş mədəniyyətinin inkişafı vacibdir. Bu baxımdan Avstraliya, xüsusilə də Melburn maraqlı nümunə sayıla bilər.
Melburn bu il 11 böyük beynəlxalq turnirə ev sahibliyi edəcək. Onlardan birincisi mövsümün ilk “Böyük dəbilqə” turniri – “Australian Open” olub. Karlos Alkarasla Novak Cokoviç arasındakı final görüşünü tribunalardan 56 931 tamaşaçı izləyib ki, bu da həlledici həftəsonu üçün yeni rekord sayılır.
Melburnda idman turizmi xüsusi yer tutur. Dünya Turizm Təşkilatının məlumatına görə, hazırda qlobal turizm xərclərinin 10 faizi məhz idman səfərlərinin payına düşür və 2032-ci ilə qədər bu bazarın həcminin 1,3 trilyon dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. Stasher şirkətinin araşdırmasına əsasən, Melburn 2026-cı il üçün idman turizmi baxımından dünyanın ən yaxşı şəhərləri siyahısında dördüncü yeri tutub.
Şəhərdə 18 Avstraliya futbol liqasından doqquzunun bazası yerləşir, həmçinin reqbi, futbol, basketbol və kriket komandaları fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda Melburn Kriket Arenasında ABŞ Milli Futbol Liqasının (NFL) tarixində Avstraliyada keçiriləcək ilk müntəzəm mövsüm oyunu baş tutacaq – “Los-Anceles Rems” və “San-Fransisko 49ers” komandaları üz-üzə gələcək.
“Visit Victoria” saytının(visitmelbourne.com) baş icraçı direktoru Brendan MakKlements bildirib ki, bu cür oyunlar şəhərin qlobal idman paytaxtı statusunu möhkəmləndirir və turizmə əlavə maraq yaradır.
Melburnda idman infrastrukturu və nəqliyyat sistemi də nümunə göstərilir. Stadionlara çatmaq və gecə saatlarında geri qayıtmaq problem yaratmır, ictimai nəqliyyat gecəyarısına qədər fasiləsiz işləyir. Şəhərin mərkəzində yerləşən “Riçmond” stansiyası ətrafında “Rod Leyver Arena”, “Con Keyn Arena” və AAMI Park kimi komplekslər cəmləşib.
Bütün bunlar göstərir ki, Melburnda uğurun əsas komponentləri yalnız yüksək təşkilatçılıq deyil, həm də güclü yerli azarkeş bazası, idman turizmi strategiyası və əlçatan infrastrukturudur. Bakı artıq böyük yarışların təşkili sahəsində sözünü deyib, indi isə Avstraliya təcrübəsindən yararlanaraq idman həyatını daha da zənginləşdirmək imkanına malikdir.