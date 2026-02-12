12 Fevral 2026
AZ

Androidlərin döyüşü başladı - VİDEO

Digər
Xəbərlər
12 Fevral 2026 13:22
72
Çində androidlərin iştirakı ilə dünya turniri start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Ultimate Robot Knockout Legend” adlı yarışda dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan humanoid robotlar üz-üzə gələcəklər. Qalibə dəyəri 10 milyon yuan (2.5 milyon AZN) olan qızıl çempionluq kəməri təqdim ediləcək.

Turnirə universitetləri, şirkətləri və elmi mərkəzləri təmsil edən komandalar dəvət olunub. Tədbir artıq məşhurların da diqqətini cəlb edib.

Tay boksu əfsanəsi Buakav Bançamek “EngineAI” şirkətinin hazırladığı T800 humanoid robotu ilə nümunəvi döyüş keçirib.

İdman.Biz
