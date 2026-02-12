Azərbaycanı təmsil edən rusiyalıların RF-ə girişi qadağan edilə bilər

12 Fevral 2026
Beynəlxalq idman yarışlarında Azərbaycanı təmsil edən rusiyalıların Rusiya Federasiyasına girişi qadağan edilə bilər.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Rusiyanın idman naziri Mixail Deqtyarev idman vətəndaşlığını dəyişdirən idmançılar üçün mümkün giriş qadağası barədə danışıb.

Deqtyarevin sözlərinə görə, Rusiya artıq bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər görüb. O, bu cür qərarların Rusiyada məşq edən və sonra digər ölkələr üçün yarışlara gedən idmançılara təsir göstərə biləcəyini vurğulayıb.

“Biz bununla mübarizə aparırıq. Qaydalar tətbiq edilib, mən əmr imzalamışam və hətta bir şahmatçı idman vətəndaşlığını dəyişdirdiyinə görə qrossmeyster titulundan məhrum edilib. Beləliklə, burada biz onları yedizdiririk, maarifləndiririk, məşqçilər və şəraitlə təmin edirik, amma burada onlar sadəcə pasportlarını atıb gedirlər. Biz onları hər şeydən məhrum edəcəyik, ölkəyə girişlərini və idman imkanlarımızdan istifadələrini qadağan edəcəyik. Və biz buna nail olacağıq”, - Deqtyarev deyib.

Daha əvvəl nazirin əmri ilə şahmatçı Vladimir Fedoseyev vətəndaşlığını dəyişdirdikdən sonra Rusiyada idman ustası və qrossmeyster titullarından məhrum edilib. 2023-cü ildə o, Sloveniya üçün yarışmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

Buna görə də, mümkün məhdudiyyətlər idman vətəndaşlığını dəyişdirmiş digər Rusiya idmançılarına da təsir göstərə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, rusiyalılar müxtəlif idman növləri üzrə bir neçə Azərbaycan milli komandasında yarışırlar. Xüsusilə, 2026-cı il Olimpiadasına vəsiqə qazanan Vladimir Litvintsev qonşu ölkədə yeni məhdudiyyətlərlə üzləşə bilər. Sərbəst güləş komandasında da çoxlu rusiyalı var. Rusiya doğumlu Anna Başta Azərbaycanın qadınlardan ibarət qılıncoynatma komandasının lideridir, 2024-cü il Paris Olimpiadasında taekvondo üzrə gümüş medal qazanan Qaşim Maqomedov da Rusiya əsillidir.

Bu qanun qəbul edilərsə, Rusiya əsilli idmançılar, çox güman ki, daimi yaşayış yerlərini seçməli olacaqlar.

