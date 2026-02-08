8 Fevral 2026
AZ

Qaç, toqquş, sağ qal: yeni döyüş formatı mübahisə yaratdı - VİDEO

Digər
Xəbərlər
8 Fevral 2026 13:58
103
Qaç, toqquş, sağ qal: yeni döyüş formatı mübahisə yaratdı - VİDEO

Avstraliyanın Sidney şəhərində təşkil edilən yeni döyüş formatı sosial şəbəkələrdə böyük səs-küyə səbəb olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Run Nation Championship” çərçivəsində iştirakçılar maksimum sürətlə bir-birinə doğru qaçaraq rəqibi yerə yıxmağa çalışırlar. Ayaq üstə qalan tərəf qalib sayılır. Sadə qayda ilə keçirilən yarış həm təəccüb, həm də narazılıq doğurub.

Tədbirdə ağır çəki idmançılarının toqquşma anlarını əks etdirən videolar qısa zamanda yayılıb.

Yeni formatla bağlı tənqidlər sərt olub. Bir çox azarkeş və mütəxəssis bu cür qarşıdurmanı təhlükəli hesab edir. Neyroalim Alan Pirs birbaşa toqquşmaların ağır beyin silkələnməsi və travma riski yaratdığını, ölümcül nəticələrin isə zaman məsələsi ola biləcəyini bildirib.

Təşkilatçılar təhlükəsizlik protokollarının tətbiq edildiyini və iştirakçıların tibbi yoxlamadan keçdiyini desələr də, əsas narahatlıq gənclərin bu görüntüləri təqlid etməsi ehtimalı ilə bağlıdır.

Biletlərin tez tükənməsinə və marağın artmasına baxmayaraq, bu idman növünün gələcəyi hələ də ciddi müzakirə mövzusu olaraq qalır. Təşkilatçılar artıq üçüncü turniri planlaşdırdıqlarını açıqlayıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO
12:28
Futbol

Dünyanın ən böyüyü olacaq arena tikilir - FOTO

135 minlik nəhəng stadion paytaxtın simvollarından birinə çevriləcək
Azərbaycan sumo güləşçisi ilk dəfə Yaponiyada Hakuho kubokunda yarışıb - FOTO
7 Fevral 17:36
Digər

Azərbaycan sumo güləşçisi ilk dəfə Yaponiyada Hakuho kubokunda yarışıb - FOTO

Son illər ölkəmizdə sumo idman növünə maraq çoxalır
“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb
6 Fevral 17:32
Digər

“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb

Belə ki, “Binqo” oyununda 50 qəpiklə 71 125 manatlıq cekpot qazanılıb

Rafael Leaonun atasından Ronalduya özəl mahnı - VİDEO
6 Fevral 13:00
Futbol

Rafael Leaonun atasından Ronalduya özəl mahnı - VİDEO

Frank Leao "Afrobeat" üslublu bəstəsini təqdim edib
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi
6 Fevral 10:59
Digər

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Vanda Nara ulduz futbolçunun öhdəliklərindən qaçdığını rəsmi şəkildə təsdiqləyib
Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO
5 Fevral 12:49
Digər

Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO

Məşhur bloqer cütlük oğullarına ulduz futbolçunun adını verərək sosial mediada müzakirə yaradıblar

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub