6 Fevral 2026
AZ

İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Digər
Xəbərlər
6 Fevral 2026 10:59
86
İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Türkiyənin "Qalatasaray" komandasının hücumçusu Mauro İkardinin keçmiş həyat yoldaşı Vanda Nara futbolçunun aliment borcu ilə bağlı şok açıqlamalar verib. O, argentinalı oyunçunun övladları üçün nəzərdə tutulan vəsaiti ödəmədiyini bildirib.

İdman.Biz "America TV"yə istinadla xəbər verir ki, Vanda Nara futbolçunun hazırda 600 min dollar (1 milyon AZN) aliment borcu olduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, bu rəqəm faizlər səbəbindən hər gün daha da artır.

Vanda Nara bildirib ki, İkardi maaşının cəmi üç faizini aliment olaraq ödəyir:

"Məni yalan ittihamlarla günahlandırırlar. Əmlak bölgüsü dörd il əvvəl İtaliyada 50/50 nisbətində həll olunub. Amma o, övladlarının xərclərini qarşılamır. Borclunu müdafiə edən vəkillər 30 min dollar (51 min AZN) xidmət haqqı alırlar, bu isə rəzalətdir. Hazırda qızlarımın xərclərini mən ödəyirəm, amma gec-tez o, bu borcu qaytaracaq. Çünki İkardinin adadakı evinə həbs qoyulub".

Qeyd edək ki, "Qalatasaray"ın ulduzu ilə Vanda Nara arasındakı məhkəmə çəkişmələri uzun müddətdir dünya mediasının gündəmindədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO
5 Fevral 12:49
Digər

Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO

Məşhur bloqer cütlük oğullarına ulduz futbolçunun adını verərək sosial mediada müzakirə yaradıblar
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlayan şəxs tutuldu - VİDEO
4 Fevral 10:00
Digər

“Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlayan şəxs tutuldu - VİDEO

Araşdırmalar davam etdirilir
Fərid Qayıbov: “Qazanılan medallar Azərbaycan gəncliyinin potensialının bariz göstəricisidir”
2 Fevral 15:06
Digər

Fərid Qayıbov: “Qazanılan medallar Azərbaycan gəncliyinin potensialının bariz göstəricisidir”

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov fevral ayını dəyərləndirib
Fərid Qayıbov Gənclər Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO
2 Fevral 11:49
Digər

Fərid Qayıbov Gənclər Günü münasibətilə paylaşım edib - FOTO

Gənclər və idman naziri gəncləri əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib
AFFA klublar üçün onlayn lisenziyalaşdırma imtahanı keçirib
2 Fevral 11:25
Digər

AFFA klublar üçün onlayn lisenziyalaşdırma imtahanı keçirib

Lisenziyalaşdırma sahəsindəki yeni əməkdaşlar yoxlanıldı

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi