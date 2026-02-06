İkardinin aliment borcu 1 milyonu keçdi

Türkiyənin "Qalatasaray" komandasının hücumçusu Mauro İkardinin keçmiş həyat yoldaşı Vanda Nara futbolçunun aliment borcu ilə bağlı şok açıqlamalar verib. O, argentinalı oyunçunun övladları üçün nəzərdə tutulan vəsaiti ödəmədiyini bildirib.
İdman.Biz "America TV"yə istinadla xəbər verir ki, Vanda Nara futbolçunun hazırda 600 min dollar (1 milyon AZN) aliment borcu olduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, bu rəqəm faizlər səbəbindən hər gün daha da artır.
Vanda Nara bildirib ki, İkardi maaşının cəmi üç faizini aliment olaraq ödəyir:
"Məni yalan ittihamlarla günahlandırırlar. Əmlak bölgüsü dörd il əvvəl İtaliyada 50/50 nisbətində həll olunub. Amma o, övladlarının xərclərini qarşılamır. Borclunu müdafiə edən vəkillər 30 min dollar (51 min AZN) xidmət haqqı alırlar, bu isə rəzalətdir. Hazırda qızlarımın xərclərini mən ödəyirəm, amma gec-tez o, bu borcu qaytaracaq. Çünki İkardinin adadakı evinə həbs qoyulub".
Qeyd edək ki, "Qalatasaray"ın ulduzu ilə Vanda Nara arasındakı məhkəmə çəkişmələri uzun müddətdir dünya mediasının gündəmindədir.