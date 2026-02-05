6 Fevral 2026
Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO

5 Fevral 2026 12:49
Qazax valideynlər ata-baba adından imtina etdilər - FOTO/VİDEO

Qazaxıstanlı tanınmış bloqerlər Assel Yerimbetova və həyat yoldaşı Merey Urazbekov ailələrində ilk övladın dünyaya gəldiyini açıqlayıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, yeni doğulan oğlana Urazalı Ronaldo Mereyulı adı verilib. Assel Yerimbetova bildirib ki, doğum evindən çıxış günü həyat yoldaşı onun üçün gözlənilməz və emosional bir sürpriz hazırlayıb.

Daha sonra bloqer ad seçiminin səbəbinə də aydınlıq gətirib. Onun sözlərinə görə, valideynlər övladlarının uşaqlıqdan böyük hədəflər qoymasını və özünü məhdud hiss etməməsini istəyiblər. Asel Yerimbetova vurğulayıb ki, kimlərsə övladlarına batırların və ya babaların adını verir, onlar isə oğullarının adının gələcəkdə qlobal səviyyədə tanınmasına imkan yaradacağını düşünüblər.

O, adın milli mənsubiyyətlə ölçülməməli olduğunu, əsas məsələnin tərbiyə olduğunu qeyd edərək, oğlunu əsl qazax ruhunda böyüdəcəyini bildirib və adın sevgi ilə seçildiyini xüsusi olaraq vurğulayıb.

