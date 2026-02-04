“Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlayan şəxs tutuldu - VİDEO

Gəncədə “Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
İdman.Biz-ə DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində V.Rzayevə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Nihad Məhərrəmov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Qeyd edək ki, bıçaqlanan şəxs “Kəpəz”in futbolçusu Veysəl Rzayevdir.
