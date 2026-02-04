5 Fevral 2026
AZ

“Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlayan şəxs tutuldu - VİDEO

4 Fevral 2026 10:00
171
Gəncədə “Kəpəz”in futbolçusunu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

İdman.Biz-ə DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində V.Rzayevə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı Nihad Məhərrəmov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, bıçaqlanan şəxs “Kəpəz”in futbolçusu Veysəl Rzayevdir.

İdman.Biz
