7 Fevral 2026
AZ

“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb

6 Fevral 2026 17:32
“Azərlotereya”nın “Binqo” oyununda rekord cekpot qazanılıb

Bir-birindən maraqlı və həyəcan dolu şans oyunlarının ünvanı olan “Azərlotereya” böyük uduşlarla sevindirməyə davam edir.

Son günlər qeydə alınan uduşlar oyunsevərlərin marağını daha da artırıb.

Çoxlarının sevimlisi olan “Binqo”da növbəti rekord qeydə alınıb.

Belə ki, “Binqo” oyununda 50 qəpiklə 71 125 manatlıq cekpot qazanılıb.

“Virtual Binqo” 90-dək nömrələnmiş şarların lototrondan çıxarılması ilə keçirilən virtual ədədli lotereya oyunudur.

Bu oyunda hər 5 dəqiqədən bir cekpot qazanmaq fürsəti var. Oyunçular həm 50 qəpiklik, həm də 1 AZN-lik otaqlarda şanslarını sınaya bilərlər.

Yalnız 18 yaşına çatmış şəxslər azerlotereya.com və misli.az saytlarında qeydiyyatdan keçərək oyun qaydaları ilə tanış ola, könüllü şəkildə şans oyunlarında iştirak edə bilərlər.

