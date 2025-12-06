Donald Trampa verilən mükafatı Elxan Məmmədovun atası hazırlayıb - FOTO/VİDEO

Dünən Vaşinqtonda keçirilən 2026-cı il dünya çempionatının püşkatma mərasimi zamanı ABŞ Prezidenti Donald Trampa təqdim edilən FIFA Sülh mükafatı ilə bağlı maraqlı məqam məlum olub.
İdman.Biz modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Trampa verilən tunc mükafat Azərbaycanın Xalq rəssamları Səlhab Məmmədov və Əli İbadullayevin “Düşüncələr və arzular” adlı məşhur əsərinin miniatür variantıdır.
Səlhab Məmmədov Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının prorektoru, Rəssamlar İttifaqı sədrinin birinci müavinidir. O, AFFA-nın sabiq baş katibi, hazırda FİFA-da Avropa milli assosiasiyaları departamentinə rəhbərlik edən Elxan Məmmədovun atasıdır.
Əli İbadullayev də Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.
Fotoda: Səlhab Məmmədov və Əli İbadullayev
Hündürlüyü 4 metr olan abidə hazırda Cenevrədə, BMT-nin Millətlər Sarayının qarşısındakı parkda yerləşir.
1929-1938-ci illərdə inşa olunmuş Millətlər Sarayı dünyanın ən böyük ictimai binalarından biridir və onun yerləşdiyi 46 hektar sahəyə malik Ariana parkı Cenevrənin ən böyük parkları sırasındadır. Millətlər Sarayının binasında və Ariana parkında 2000-dən çox incəsənət, rəsm və heykəltəraşlıq əsəri nümayiş olunur. Bu zəngin kolleksiya BMT-nin əsas dəyərləri olan sülh, bərabərlik, inkişaf, tərəqqi, azadlıq, insan hüquqları, ətraf mühit kimi mövzuları əhatə edir.
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 25-ci ildönümü münasibətilə abidə BMT-yə hədiyyə verilib.
Qeyd edək ki, FİFA bu mükafatı ilk dəfə təsis edib. FIFA rəhbəri Canni İnfantino çıxışında Trampın “sülh naminə gördüyü fövqəladə işləri” xüsusi qeyd edib. Onun sözlərinə görə, ABŞ prezidenti “insanları birləşdirmə səyləri və dünya üzrə sülhün qorunması üçün atdığı addımlara görə”, hətta Nobel Sülh Mükafatına layiq görülməli idi.
“Bu addımınıza və bu yolda əldə etdiklərinizi nəzərə alaraq, siz tamamilə FİFA-nın ilk Sülh Mükafatını haqq edirsiniz”, - İnfantino bildirib.
D. Tramp isə çıxışında diplomatik təşəbbüsləri sayəsində “on milyonlarla insanın həyatını xilas etdiyini”, bir çox münaqişələrin “başlamadan qarşısını aldığını” deyib.
“Bu mənim həyatımın ən böyük şərəflərindən biridir”, - ABŞ prezidenti vurğulayıb.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Bakıda pəncərə silən qadın futbolçunun diqqətini çəkdi - VİDEO
Nuqzar Kvirtiya qadını “Hörümçək qadın” adlandırıb
Fərid Qayıbov: “Əminəm ki, gənclər D-8 Gənclər Dialoqunda aktiv iştirak edəcəklər”
Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq arenada artan fəallığı müzakirə olundu
Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO
Bir sıra idman növlərinin nümayəndələri çıxış etdikləri yarışlar və nəticələri barədə məlumat veriblər
Özbəkistanda qeyri-adi hadisə: Gəlin Messinin fotosuna kelin-salam verdi - VİDEO
“Barselona” azarkeşi olan qayınatanın xahişi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirə doğurdu
Gənclərin idman və sahibkarlıq fəaliyyətində rolu müzakirə edilib - FOTO
Gənclər təşkilatlarının KOB sahəsində rolu və imkanları dəyərləndirildi
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandasının baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib