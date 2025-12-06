6 Dekabr 2025
AZ

Fərid Qayıbov: “Əminəm ki, gənclər D-8 Gənclər Dialoqunda aktiv iştirak edəcəklər”

Digər
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 12:28
15
Fərid Qayıbov: “Əminəm ki, gənclər D-8 Gənclər Dialoqunda aktiv iştirak edəcəklər”

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda uğurlu gənclər siyasəti həyata keçirilir. Bu da ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətinin davamıdır”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu D-8 Gənclər Dialoqunda çıxış edən Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov deyib.

Ölkəmizdə həyata keçirilən gənclərin inkişafı istiqamətində atılan addımlardan bəhs edən nazir bildirib:

“Ölkəmizdə çoxsaylı gənclər mərkəzi yaradılıb, müxtəlif gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq gənclər təşkilatlarında da aktivliyimiz var. Bu il müxtəlif beynəlxalq tədbirlər təşkil etmişik. Növbəti il də biz BMT tərəfindən dəstəklənən böyük tədbirlər keçirəcəyik. Bu, bizim üçün çox böyük imkandır. Gənclər tərəfindən olan təşəbbüsləri, COP29 ətrafında olan ideyaları bu vasitə ilə birləşdirir və uzlaşdırırıq. Gənclərin böyük enerjisi var. Əminəm ki, D-8 Gənclər Dialoqunda da gənclər aktiv iştirak edəcəklər”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO
5 Dekabr 21:00
Digər

Fərid Qayıbov beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb - FOTO

Bir sıra idman növlərinin nümayəndələri çıxış etdikləri yarışlar və nəticələri barədə məlumat veriblər
Özbəkistanda qeyri-adi hadisə: Gəlin Messinin fotosuna kelin-salam verdi - VİDEO
5 Dekabr 17:27
Digər

Özbəkistanda qeyri-adi hadisə: Gəlin Messinin fotosuna kelin-salam verdi - VİDEO

“Barselona” azarkeşi olan qayınatanın xahişi sosial şəbəkələrdə böyük müzakirə doğurdu
Gənclərin idman və sahibkarlıq fəaliyyətində rolu müzakirə edilib - FOTO
5 Dekabr 16:44
Digər

Gənclərin idman və sahibkarlıq fəaliyyətində rolu müzakirə edilib - FOTO

Gənclər təşkilatlarının KOB sahəsində rolu və imkanları dəyərləndirildi
Maradonanın küçədə etdiyi gözlənilməz zarafatın görüntüləri illər sonra yayımlandı - VİDEO
5 Dekabr 13:57
Digər

Maradonanın küçədə etdiyi gözlənilməz zarafatın görüntüləri illər sonra yayımlandı - VİDEO

Əfsanə futbolçu TV-şou üçün insanları çaşdıran maraqlı bir eksperimentdə iştirak edib
Braziliyada idman zalında faciə: Ştanq 55 yaşlı kişinin sinəsinə düşdü - VİDEO
5 Dekabr 12:54
Digər

Braziliyada idman zalında faciə: Ştanq 55 yaşlı kişinin sinəsinə düşdü - VİDEO

Braziliyada 55 yaşlı kişi idman zalında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib
Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO
5 Dekabr 12:42
Digər

Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Fərid Qayıbov Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının ümumi yığıncağında iştirak edib

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub