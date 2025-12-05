5 Dekabr 2025
AZ

Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Digər
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 12:42
21
Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Balakişi Qasımov yenidən Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının (AQF) prezidenti seçilib.

İdman.Biz Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, bu gün federasiyanın ümumi yığıncağı keçirilib.

Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlanıb. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov yığıncaq iştirakçılarını salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb.

Tədbirdə 61 yaşında dünyasını dəyişən mərhum vitse-prezident Fərhad Kasimovun xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. AQF-nin baş katibi Vasif Məmmədov çıxış edərək 2022-2025-ci illər ərzində qurumun fəaliyyəti, görüləcəklər işlər, keçirilən yarışlar, əldə olunan uğurlar barədə məlumat verib.

Sonra AQF rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Balakişi Qasımov növbəti 4 il müddətinə federasiyanın prezidenti, Fikrət Zeynalov vitse-prezidenti, Vasif Məmmədov baş katibi seçiliblər. İcraiyyə Komitəsinə Fikrət Zeynalov, Vasif Məmmədov, Sadıq Sadıqov və Adilə Əhmədova üzv seçiliblər.

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək B.Qasımovu yenidən AQF prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Sonda B.Qasımov çıxış edərək göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Braziliyada idman zalında faciə: Ştanq 55 yaşlı kişinin sinəsinə düşdü - VİDEO
12:54
Digər

Braziliyada idman zalında faciə: Ştanq 55 yaşlı kişinin sinəsinə düşdü - VİDEO

Braziliyada 55 yaşlı kişi idman zalında baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Məşhur döyüş ustası Keri-Hiroyuki Taqava vəfat edib - VİDEO
10:42
Digər

Məşhur döyüş ustası Keri-Hiroyuki Taqava vəfat edib - VİDEO

O, “Mortal Kombat” filmindəki Şan Tsunq rolu ilə tanınırdı
Azərbaycanda idmançı arvadı tərəfindən döyülən ər məhkəməyə şikayət edib - VİDEO
4 Dekabr 22:31
Digər

Azərbaycanda idmançı arvadı tərəfindən döyülən ər məhkəməyə şikayət edib - VİDEO

Məhkəmə qərarına əsasən qadının ərinə yaxınlaşması müəyyən müddətə qadağan edilib
İdman Akademiyasında işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
4 Dekabr 14:26
Digər

İdman Akademiyasında işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Vakansiyalar kafedralar üzrə aşağıdakı kimi sıralanıb
Təhminə Tağı-zadə: “Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi idmançı hüquqlarını gücləndirir”
4 Dekabr 12:56
Digər

Təhminə Tağı-zadə: “Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi idmançı hüquqlarını gücləndirir”

Konfrans dekabrın 5-dək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz