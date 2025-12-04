4 Dekabr 2025
4 Dekabr 2025 14:26
İdman Akademiyasında işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Azərbaycan İdman Akademiyası bir sıra boş vəzifələr üzrə vakansiya elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, vakansiyalar kafedralar üzrə aşağıdakı kimi sıralanıb.

Fərdi idman növləri kafedrası

Yunan-Roma güləşi ixtisası üzrə dosent – 0.5 ştat
Boks ixtisası üzrə müəllim – 1 ştat

Komanda idman növləri kafedrası

Güllə atıcılığı ixtisası üzrə baş müəllim – 1 ştat
Şahmat ixtisası üzrə baş müəllim – 1 ştat
Stolüstü tennis ixtisası üzrə müəllim – 1 ştat

Sağlamlaşdırıcı idman və reabilitasiya kafedrası

Sahibkarlığın əsasları fənni üzrə dosent – 0,5 ştat
Biokimyanın əsasları fənni üzrə baş müəllim – 1 ştat
İdman təbabəti fənni üzrə baş müəllim – 1 ştat
Biomexanika fənni üzrə müəllim – 1 ştat
Anatomiya fənni üzrə müəllim – 1 ştat
İdman farmakalogiyası fənni üzrə müəllim – 0,5 ştat

Fiziki hazırlıq kafedrası

Orduda fiziki hazırlığın əsasları fənni üzrə baş müəllim – 2 ştat
İdman qurğuları və trenajorları fənni üzrə baş müəllim – 1 ştat

Menecment və ümumi fənlər kafedrası

Psixologiya fənni üzrə baş müəllim – 1 ştat
Pedaqogika fənni üzrə baş müəllim – 1 ştat
Pedaqogika fənni üzrə müəllim – 1 ştat
Ali riyaziyyat fənni üzrə baş müəllim – 0,5 ştat
Xarici dildə (ingilis dili) işgüzar və akademik kommunikasiya fənni üzrə müəllim – 5 ştat

Sənədlər müsabiqə elan edildiyi gündən bir ay ərzində təqdim oluna bilər.

Məlumat telefonu: 012-564-33-75.

İdman.Biz

