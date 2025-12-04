4 Dekabr 2025
4 Dekabr 2025 12:56
Təhminə Tağı-zadə: “Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi idmançı hüquqlarını gücləndirir”

Koreya Respublikasının Busan şəhərində Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) idmanda dopinqlə mübarizə üzrə 6-cı dünya konfransı davam edir.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, tədbirdə 191 ölkədən 2 mindən çox nümayəndə iştirak edir.

Konfransda 2027-ci il üçün Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və Beynəlxalq Standartlar qəbul olunacaq. Yeni sənədlər qadağan edilmiş maddələr, terapevtik istisnalar, dopinq nəzarəti prosedurları, nəticələrin emalı və məlumatların qorunmasını əhatə edir.

Azərbaycanı tədbirdə AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə təmsil edir. O bildirib ki, yeni məcəllə və standartlar sistemi daha çevik, şəffaf və insan-mərkəzli edəcək. Sənədlərdə insan hüquqlarına diqqət, azyaşlı və həssas qrupların qorunması, idmançı-köməkçi heyətinin məsuliyyəti və müstəqil ekspertlərin cəlbi kimi yeniliklər əksini tapır.

AMADA artıq yeni Məcəllənin tətbiqinə hazırlıq işlərinə başlayıb. Məqsəd idmançıların hüquqlarını qorumaq və Azərbaycanda dopinqlə mübarizəni beynəlxalq tələblərə uyğun təşkil etməkdir.

Konfrans dekabrın 5-dək davam edəcək. Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək və 2033-cü ilədək tətbiq olunacaq.

