3 Dekabr 2025
Şakira uşaqlarının hansı xüsusiyyəti Pikedən aldığını açıqlayıb

3 Dekabr 2025 16:26
33
Şakira uşaqlarının hansı xüsusiyyəti Pikedən aldığını açıqlayıb

Kolumbiyanın “Por el Mundo” proqramına qatılan məşhur müğənni Şakira, keçmiş həyat yoldaşı Jerar Pike ilə münasibətlərindən sonra ilk dəfə bu qədər açıq danışaraq, övladları Milan və Saşanın tərbiyəsi barədə səmimi etiraflar edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hazırda Argentinada konsert seriyası çərçivəsində olan Şakira müsahibəsində övladlarının həyatının mərkəzində dayandığını bildirib.

“Milan və Saşa hər zaman birinci yerdədir. Pike ilə həyatlarımız müxtəlif istiqamətlərə getsə də, bu məsələdə tam həmfikirik”, - deyə müğənni vurğulayıb.

Müğənni övladlarının sənətinə dəstəyindən fəxrlə söz açıb. Və hesab edir ki, hər iki uşağın ən böyük üstünlüyü onların çox yüksək intizamlı olmasıdır.

Şakiradan bu intizamın kimdən gəldiyi soruşulduqda, o, açıq şəkildə Pikenin adını çəkib:

“Bunda Pikenin də payı var, bunu demək lazımdır. O çox intizamlı insandır və hər sahədə uğur qazanmağın yeganə yolu məhz intizamdan keçir. Uşaqlar da bunun belə olduğunu bilirlər”.

İdman.Biz

