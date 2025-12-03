3 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan beynəlxalq yanğınsöndürən və xilasedici yarışlarına ev sahibliyi edəcək

3 Dekabr 2025 13:30
Yanğınsöndürənlərin və Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyasının yarışları gələn il Azərbaycanda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Bakıda keçirilən Yanğınsöndürənlərin və Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyasına üzv ölkələrin yanğın-xilasetmə xidmətləri rəhbərlərinin XXVI Beynəlxalq konfransında federasiyanın prezidenti Aleksandr Çupriyan deyib.

O bildirib ki, federasiya hər il yeni ölkələrin qoşulması ilə daha da genişlənir və güclənir. “Biz əsas diqqətimizi federasiyanın idman infrastrukturu və bazasının inkişafına yönəltmişik. Bu baza gələcək yarışların yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əsas rol oynayacaq. Gələn il çempionatın Azərbaycanda təşkil olunması isə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Hazırda beynəlxalq federasiyanı üç qitədən 35-ə yaxın ölkə birləşdirir və bu geniş əməkdaşlıq şəbəkəsi bizim əsas güc mənbəyimizdir. Eyni zamanda, idman və işgüzar proqram çərçivəsində biz bu gözəl ölkənin ab-havasını, mədəniyyətini, həyat tərzini və ənənələrini də yaxından öyrənəcəyik. Bu isə əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirəcək və yaxınlaşdıracaq,” – deyə Aleksandr Çupriyan əlavə edib.

