4 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycanda idmançı arvadı tərəfindən döyülən ər məhkəməyə şikayət edib - VİDEO

Digər
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 22:31
43
Azərbaycanda idmançı arvadı tərəfindən döyülən ər məhkəməyə şikayət edib - VİDEO

Azərbaycanda kişi idmançı həyat yoldaşı tərəfindən uzun müddət mütəmadi olaraq fiziki zorakılığa məruz qalıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə vəkil Toğrul Allahyarov sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Məlumata əsasən, ər məişət zorakılığı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib və nəticədə onun xeyrinə mühafizə orderi verilib. Məhkəmə qərarına əsasən qadının ərinə yaxınlaşması müəyyən müddətə qadağan edilib.

Qeyd edək ki, bu hadisə ölkədə bu mövzuda, yəni, ailədə ərə qarşı məişət zorakılığı barədə qeydə alınan nadir hallardan biri olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İdman Akademiyasında işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
14:26
Digər

İdman Akademiyasında işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Vakansiyalar kafedralar üzrə aşağıdakı kimi sıralanıb
Təhminə Tağı-zadə: “Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi idmançı hüquqlarını gücləndirir”
12:56
Digər

Təhminə Tağı-zadə: “Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi idmançı hüquqlarını gücləndirir”

Konfrans dekabrın 5-dək davam edəcək
Şakira uşaqlarının hansı xüsusiyyəti Pikedən aldığını açıqlayıb
3 Dekabr 16:26
Digər

Şakira uşaqlarının hansı xüsusiyyəti Pikedən aldığını açıqlayıb

Kolumbiyalı ulduz övladlarının istedadı, tərbiyəsi və atanın rolundan danışıb
100 kiloqramlıq ştanq məşqçinin üzünə düşdü - Moskvaətrafı zalda dəhşətli anlar - VİDEO
3 Dekabr 16:19
Digər

100 kiloqramlıq ştanq məşqçinin üzünə düşdü - Moskvaətrafı zalda dəhşətli anlar - VİDEO

Fitnes-klubda baş verən hadisədə məşqçi möcüzə nəticəsində ağır xəsarətdən xilas oldu
Azərbaycan beynəlxalq yanğınsöndürən və xilasedici yarışlarına ev sahibliyi edəcək
3 Dekabr 13:30
Digər

Azərbaycan beynəlxalq yanğınsöndürən və xilasedici yarışlarına ev sahibliyi edəcək

Federasiya 35 ölkəni birləşdirən əməkdaşlıq şəbəkəsini genişləndirir
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları