12 Fevral 2026
AZ

Fiqurlu konkisürəndən motivasiyalı etiraf

Olimpiada-2026
Xəbərlər
12 Fevral 2026 14:25
108
Fiqurlu konkisürəndən motivasiyalı etiraf

Kanadanı təmsil edən Payper Gilles buz üstündə rəqslərdə tərəfdaşı Paul Puare ilə Olimpiya Oyunlarında bürünc medal qazandıqdan sonra mühüm etiraf edib.

İdman.Biz “Golden Skate” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, fiqurlu konkisürən üç il əvvəl ona yumurtalıq xərçəngi diaqnozu qoyulduğunu bildirib.

Gilles qeyd edib ki, həmin vaxt belə bir uğuru xəyalına belə gətirə bilməzdi: bu, onların əvvəlcə insan, sonra idmançı olmasının göstəricisidir. O, çətin dövrlər yaşayan, psixoloji və ya sağlamlıq problemləri ilə mübarizə aparan hər kəs üçün bunun yaxşı nümunə olduğunu vurğulayıb.

İdmançı əlavə edib ki, insan sadəcə yataqdan qalxıb özünə inanmağı və arzularının arxasınca getməyi bacarırsa, hər şey mümkündür. Gilles bu nailiyyətlə fəxr etdiyini və onların kim olduqlarını göstərməyin vacib olduğunu deyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ukraynalı idmançıya sanksiya tətbiq olundu - FOTO
13:46
Olimpiada-2026

Ukraynalı idmançıya sanksiya tətbiq olundu - FOTO

Skeletonçu qadağan edilmiş dəbilqəyə görə cəzalandırıldı
Yeddi barmağı olan idmançı gümüş medal qazandı - FOTO
12:58
Olimpiada-2026

Yeddi barmağı olan idmançı gümüş medal qazandı - FOTO

Kanadalı idmançı Olimpiadada əzmlə mübarizə aparıb
Olimpiadanın ən məşğul adamı - Fransalı məşqçi 13 ölkənin idmançısı ilə çalışır - VİDEO
11:19
Olimpiada-2026

Olimpiadanın ən məşğul adamı - Fransalı məşqçi 13 ölkənin idmançısı ilə çalışır - VİDEO

Fransalı məşqçi Benua Rişo müxtəlif yığmaların gödəkçəsi ilə diqqət çəkib
Lindsi Vonn Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyat keçirib
00:49
Olimpiada-2026

Lindsi Vonn Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyat keçirib - FOTO

Vonn özünü daha yaxşı hiss edir
2026-cı il Olimpiadasında Azərbaycan hakiminin davranışı Kanadada diqqət cəlb edib
11 Fevral 23:05
Olimpiada-2026

2026-cı il Olimpiadasında Azərbaycan hakiminin davranışı Kanadada diqqət cəlb edib

Jurnalisti Beverli Smit Yuri Klyuşnikovun verdiyi ballara münasibət bildirib
“Litvinsev özü də Olimpiada-2026-da nə baş verdiyini anlamır” - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
11 Fevral 17:59
Olimpiada-2026

“Litvinsev özü də Olimpiada-2026-da nə baş verdiyini anlamır” - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Günel Bədəlova Livintsev barədə yekun qərarın nə vaxt veriləcəyini də açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
10 Fevral 02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür