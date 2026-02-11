2026-cı il Olimpiadasında Azərbaycan hakiminin davranışı Kanadada diqqət cəlb edib

Azərbaycanı təmsil edən hakim 2026-cı il Olimpiya Oyunlarında kişilərin təkbətək qısa proqramındakı çıxışından sonra beynəlxalq mübahisələrin mərkəzindədir.
İdman.Biz-in məlumatına görə, tanınmış kanadalı idman jurnalisti Beverli Smit Azərbaycan nümayəndəsi Yuri Klyuşnikovun verdiyi ballara münasibət bildirib.
Rusiyalı fiqurlu konkisürən Pyotr Qumennik 86,72 xal toplayıb və hazırda 12-ci yerdədir. Lakin o, Azərbaycan hakimindən 96,96 xal alıb ki, bu da fərdi protokolda dördüncü yer deməkdir.
“2026-cı il Olimpiadasında kişilərin tək yarışlarında Azərbaycan hakiminin səsverməsi qəribədir. O, əvvəllər Ukraynanı təmsil edib. O, rusiyalı Qumenniki 4-cü (o, 12-ci), Eqadzeni 5-ci (15-ci), Şaydorovu 10-cu (5-ci) və Qoqolevi 16-cı (10-cu) yerə qoyub. Yeri gəlmişkən, ukraynalı Marsak rusiyalıdan bir pillə yuxarıdadır”, - deyə Smit X sosial media platformasında yazıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev qısa proqramda 63,63 xalla sonuncu, 29-cu yeri tutub.