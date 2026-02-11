Azərbaycan hakimi Litvintsevə 2026-cı il Olimpiadasında rəsmi protokoldan az bal verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında kişi fiqurlu konkisürmə üzrə qısa proqramda Azərbaycanı təmsil edən hakim Yuri Klyuşnikovun verdiyi ballar rəsmi protokolla əhəmiyyətli şəkildə fərqlənib.
İdman.Biz xəbər verir ki, xüsusi diqqət Azərbaycan idmançısı Vladimir Litvintsevin çıxışına yönəlib. Rəsmi protokolda o, 63,63 bal ilə 29-cu yeri tutub. Lakin Azərbaycanı da təmsil edən Klyuşnikov Litvintsevin çıxışını daha aşağı qiymətləndirərək 63,13 bal verib, yəni rəsmi nəticədən 0,5 bal az olub. Aydın məsələdir ki, Litvintsev çıxışını uğursuz başa vurub, amma eyni ölkəni təmsil etməsinə baxmayaraq, Ukrayna əsilli Klyuşnikovun Azərbaycan idmançısına balı bir qədər artırmaq imkanı olardı.
Görünən odur ki, bu, Litvintsevin sərbəst proqram mərhələsinə vəsiqə qazanmasına kömək etməzdi, lakin eyni ölkədən olan hakimin öz idmançısına rəsmi protokoldan az bal verməsi bir qədər qəribə görünür.
Digər idmançılara verilən ballarda isə fərqlər daha nəzərəçarpandır. Ən diqqət çəkəni neytral statusda çıxış edən rusiyalı Pyotr Qumenyukla bağlıdır: rəsmi protokolda o, 86,72 bal ilə 12-ci yerdə olsa da, Klyuşnikovun şəxsi reytinqində 4-cü yerə yüksəlib. Azərbaycan hakiminin versiyasına görə onun toplam balı 96,96 olub.
Digər iştirakçılarda da ciddi dəyişikliklər müşahidə olunub. Gürcüstanlı Nika Eqadze Klyuşnikovun qiymətləndirməsinə görə 15-ci yer əvəzinə beşinci olub. Qazaxıstanlı Mixail Şaydorov isə əksinə, rəsmi protokolda beşinci yerdən hakimin şəxsi siyahısında 12-ci yerə düşüb. ABŞ-dan Endryu Torqaşev 8-ci yerdən 17-ci yerə, Kanadadan Stiven Qoqolev isə 10-cu yerdən 16-cı yerə geriləyib.
Eyni zamanda ilk üçlük dəyişməyib: ABŞ-dan İlya Malinin, Yaponiya təmsilçisi Yuma Kaqiyama və Fransadan Adam Syao Him Fa həm rəsmi protokolda, həm də Klyuşnikovun qiymətləndirmələrində mövqelərini qoruyub. Beləliklə, Azərbaycan hakiminin 2026-cı il Olimpiya Oyunlarındakı qiymətləndirmələrində əsas fərq orta sıralarda və top-3 xaricindəki idmançılar arasında müşahidə olunub.