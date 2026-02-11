Kanadanın hokkey millisi Olimpiya kəndini tərk etdi - səbəb açıqlandı

Kanadanın buz hokkeyi üzrə millisi Olimpiya kəndini tərk edərək beşulduzlu hotelə köçüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə komandanın kapitanı və qapıçısı Loqan Tompson açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, qərar heç kimə qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirilməməlidir.
“Düşünmürəm ki, biz bunu kimisə təhqir üçün edirik. Sadəcə, qızıl medal qazanmaq istəyirik və bunun üçün özümüzə ən yaxşı şəraiti yaradırıq”, – deyə Tompson jurnalist Stiven Lunqun bloquna bildirib.
Kanada millisi qrup mərhələsində Çexiya, İsveçrə və Fransa yığmaları ilə eyni kvartetdə(eyni qrupda yer alan dörd komanda - red.)yer alıb. Kanadalılar ilk oyununu sabah - fevralın 12-də keçirəcəklər.