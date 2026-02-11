“Litvinsev özü də Olimpiada-2026-da nə baş verdiyini anlamır” - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycanı təmsil edən fiqurlu konkisürən Vladimir Litvintsev İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunları-2026-da başına gələnləri özü də tam olaraq anlaya bilmir.
Bu fikirləri İdman.Biz-ə Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının baş katibi Günel Bədəlova V. Litvintsevin Oyunlardakı uğursuz çıxışını şərh edərkən söyləyib.
Xatırladaq ki, fiqurlu konkisürən qısa proqramda 63,63 xal toplayaraq 29 iştirakçı arasında sonuncu - 29-cu yeri tutub. Litvintsev Pekində keçirilən Olimpiada-2022-də isə 29 idmançı arasında 18-ci olmuşdu.
Federasiya rəsmisinin sözlərinə görə, hadisələrin axarı İtaliyada uğursuz çıxışı vəd etmirdi.
“Vladimirin məşqləri çox yaxşı keçirdi. Yarışdan bir qədər əvvəl qatıldığı altı dəqiqəlik isinmə də ideal alındı. Bundan əlavə, o, mövsüm boyu kifayət qədər yaxşı çıxış edib, Qran-pri mərhələlərində proqramını təmiz yerinə yetirib. Litvintsev hazır idi, hər şey qaydasında idi. Amma bu, idmandır, belə hallar olur. Fiqurlu konkisürənimiz özü də konkret olaraq nə baş verdiyini anlaya bilmir. Ola bilsin ki, bu, çox güclü həyəcandan irəli gəldi. Bütün bunlar təsir göstərdi və təəssüf ki, bu dəfə alınmadı", - deyə federasiya rəsmisi bildirib.
O, həmçinin Vladimir Litvintsevin yığmadakı gələcəyi ilə bağlı qərarın nə vaxt veriləcəyinə də aydınlıq gətirib.
“Martın sonunda Litvintsevi dünya çempionatı gözləyir. Orada o, necə deyərlər, özünü bərpa etməli və əsl səviyyəsini göstərməlidir. Hazırda bütün diqqəti dünya çempionatınadır. Həmin yarışdan sonra isə necə irəliləyəcəyimizi müəyyənləşdirəcəyik", - deyə federasiyanın baş katibi əlavə edib.