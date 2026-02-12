12 Fevral 2026
AZ

Lindsi Vonn Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyat keçirib - FOTO

Olimpiada-2026
Xəbərlər
12 Fevral 2026 00:49
66
Lindsi Vonn Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyat keçirib

2010-cu il Olimpiya çempionu və ikiqat dünya çempionu, amerikalı dağ xizəkçisi, 41 yaşlı Lindsi Vonn, Milan və Kortina d'Ampezzoda keçirilən Olimpiya Oyunlarında eniş zamanı ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyatı barədə paylaşım edib.

“Bu gün üçüncü əməliyyatımı keçirdim və uğurlu oldu. Bu gün uğur mənim üçün bir neçə gün əvvəl olduğundan tamamilə fərqli bir məna daşıyır. İrəliləyiş əldə edirəm və yavaş olsa da, yaxşı olacağımı bilirəm.

Yanımda olan bütün inanılmaz tibb işçilərinə, dostlara və ailəmə, eləcə də dünyanın hər yerindən insanların böyük sevgi və dəstəyinə görə minnətdaram.

Həmçinin, komanda yoldaşlarıma və hazırda yarışan ABŞ komandasındakı bütün idmançılara təbriklər; onlar mənə ilham verir və onları dəstəkləmək üçün bir səbəb verirlər”, - Vonn sosial mediada yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

2026-cı il Olimpiadasında Azərbaycan hakiminin davranışı Kanadada diqqət cəlb edib
11 Fevral 23:05
Olimpiada-2026

2026-cı il Olimpiadasında Azərbaycan hakiminin davranışı Kanadada diqqət cəlb edib

Jurnalisti Beverli Smit Yuri Klyuşnikovun verdiyi ballara münasibət bildirib
“Litvinsev özü də Olimpiada-2026-da nə baş verdiyini anlamır” - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
11 Fevral 17:59
Olimpiada-2026

“Litvinsev özü də Olimpiada-2026-da nə baş verdiyini anlamır” - Federasiyadan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Günel Bədəlova Livintsev barədə yekun qərarın nə vaxt veriləcəyini də açıqlayıb
Azərbaycan hakimi Litvintsevə 2026-cı il Olimpiadasında rəsmi protokoldan az bal verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11 Fevral 15:44
Olimpiada-2026

Azərbaycan hakimi Litvintsevə 2026-cı il Olimpiadasında rəsmi protokoldan az bal verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Yuri Klyuşnikovun verdiyi ballar rəsmi protokolla əhəmiyyətli şəkildə fərqlənib
Litvintsevin Olimpiya fiaskosu: Azərbaycanın qış idmanından çıxarmalı olduğu dərslər - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
11 Fevral 13:56
Olimpiada-2026

Litvintsevin Olimpiya fiaskosu: Azərbaycanın qış idmanından çıxarmalı olduğu dərslər - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

İdmançımızın çıxışı sadəcə uğursuzluq yox, həm də sistemli problemlərin nəticəsidir
Qış Olimpiya Oyunlarının gözlənilməz “qonağı” - VİDEO
11 Fevral 13:41
Olimpiada-2026

Qış Olimpiya Oyunlarının gözlənilməz “qonağı” - VİDEO

Maraqlı məqam rejissorun kameralarının rakursundan yayınmayıb
Kanadanın hokkey millisi Olimpiya kəndini tərk etdi - səbəb açıqlandı
11 Fevral 11:15
Olimpiada-2026

Kanadanın hokkey millisi Olimpiya kəndini tərk etdi - səbəb açıqlandı

Hokkeyçilər beşulduzlu hotelə köçüblər

Ən çox oxunanlar

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər