Lindsi Vonn Olimpiadada ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyat keçirib - FOTO

2010-cu il Olimpiya çempionu və ikiqat dünya çempionu, amerikalı dağ xizəkçisi, 41 yaşlı Lindsi Vonn, Milan və Kortina d'Ampezzoda keçirilən Olimpiya Oyunlarında eniş zamanı ağır yıxılmadan sonra üçüncü əməliyyatı barədə paylaşım edib.
“Bu gün üçüncü əməliyyatımı keçirdim və uğurlu oldu. Bu gün uğur mənim üçün bir neçə gün əvvəl olduğundan tamamilə fərqli bir məna daşıyır. İrəliləyiş əldə edirəm və yavaş olsa da, yaxşı olacağımı bilirəm.
Yanımda olan bütün inanılmaz tibb işçilərinə, dostlara və ailəmə, eləcə də dünyanın hər yerindən insanların böyük sevgi və dəstəyinə görə minnətdaram.
Həmçinin, komanda yoldaşlarıma və hazırda yarışan ABŞ komandasındakı bütün idmançılara təbriklər; onlar mənə ilham verir və onları dəstəkləmək üçün bir səbəb verirlər”, - Vonn sosial mediada yazıb.