12 Fevral 2026
AZ

Olimpiadanın ən məşğul adamı - Fransalı məşqçi 13 ölkənin idmançısı ilə çalışır - VİDEO

Olimpiada-2026
Xəbərlər
12 Fevral 2026 11:19
84
Qış Olimpiya Oyunlarında ən çox diqqət çəkən şəxslərdən biri fransalı məşqçi Benua Rişo olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, fiqurlu konkisürmə yarışları zamanı müxtəlif ölkələrin idmançıları ilə birlikdə fərqli milli gödəkçələrdə görüntülənib.

Məlum olub ki, Rişo ümumilikdə 13 ölkəni təmsil edən 16 fiqurlu konkisürənlə çalışır. Bu səbəbdən o, yarış günlərində demək olar fasiləsiz olaraq buz meydançası ilə məşq zonası arasında hərəkət edir.

Beləliklə, fransalı mütəxəssis Olimpiadanın ən məşğul məşqçisi kimi qeyri-rəsmi status qazanıb.

İdman.Biz
