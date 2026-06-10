Ayxan Abbasov: “Əsas problem qol vəziyyətlərindən yararlana bilməmək oldu”

Azərbaycan millisinin San Marino ilə yoldaşlıq görüşündə əsas problemi qol vəziyyətlərindən lazımi səviyyədə yararlana bilməməsi olub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bunu baş məşqçi Ayxan Abbasov oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
Macarıstanın Sombatxey şəhərində yerləşən “Haladaş” stadionunda keçirilən matç millimizin qələbəsi ilə bitib – 2:1.
Mütəxəssis bütün oyunçuları meydanda görməyə çalışdığı üçün heyətdə dəyişikliklər etdiyini bildirib.
“Futbolçulara təşəkkür edirəm. Malta ilə görüşdəki məğlubiyyətdən sonra qalib gəlmək niyyətində idik. Millətlər Liqası öncəsi son təlim-məşq toplanışımız olduğundan, bütün oyunçuları meydanda görməyə çalışdıq. Məşqlə oyun fərqli olur, bu səbəbdən heyətdə dəyişikliklər etdik. Malta ilə matçda olduğu kimi, əsas problemimiz yenə qol vəziyyətlərindən lazımınca yararlana bilməməyimiz oldu. Oyunun tempi normal idi, ardıcıl hücumlar qururduq. Həm futbolçular, həm də biz qələbə qazanmaq istəyirdik və buna nail olduğumuz üçün sevinirik”, - Abbasov əlavə edib.