UFC hərbi bazalarda turnirlər keçirməyi müzakirə edir

UFC prezidenti Dana Uayt ABŞ prezidenti Donald Trampla hərbi bazalarda liqanın tədbirlərinin bərpa edilməsi ehtimalını müzakirə etdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, tədbirlərin adı “Hərbçilər uğrunda mübarizə apar” olacaq.
“Prezident Tramp və mən gələn il “Hərbçilər uğrunda mübarizə apar” tədbirinin keçirilməsi ehtimalını müzakirə edirik. Aydındır ki, əgər belə bir tədbir keçirəcəyiksə, əlimizdən gələni edəcəyik. Bunu keçmişdə tez-tez etmişik. Hərbi bazalarda və oxşar yerlərdə bir şey təşkil etmək asan deyil. Amma çox şey edə bilən bir prezidentlə gələn il belə bir tədbirin keçirilməsi ehtimalını müzakirə edirik. O, bunu bu il etmək istəyirdi, amma mən dedim ki, “ser, Ağ Ev tədbiri ilə bağlı maliyyə itkilərindən qurtulmaq üçün bir il lazımdır. Ona görə də mənə bir il vaxt verin”, - deyə MMAJunkie Uaytdan sitat gətirir.