17 İyun 2026
AZ

UFC hərbi bazalarda turnirlər keçirməyi müzakirə edir

MMA
Xəbərlər
17 İyun 2026 06:11
49
UFC hərbi bazalarda turnirlər keçirməyi müzakirə edir

UFC prezidenti Dana Uayt ABŞ prezidenti Donald Trampla hərbi bazalarda liqanın tədbirlərinin bərpa edilməsi ehtimalını müzakirə etdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, tədbirlərin adı “Hərbçilər uğrunda mübarizə apar” olacaq.

“Prezident Tramp və mən gələn il “Hərbçilər uğrunda mübarizə apar” tədbirinin keçirilməsi ehtimalını müzakirə edirik. Aydındır ki, əgər belə bir tədbir keçirəcəyiksə, əlimizdən gələni edəcəyik. Bunu keçmişdə tez-tez etmişik. Hərbi bazalarda və oxşar yerlərdə bir şey təşkil etmək asan deyil. Amma çox şey edə bilən bir prezidentlə gələn il belə bir tədbirin keçirilməsi ehtimalını müzakirə edirik. O, bunu bu il etmək istəyirdi, amma mən dedim ki, “ser, Ağ Ev tədbiri ilə bağlı maliyyə itkilərindən qurtulmaq üçün bir il lazımdır. Ona görə də mənə bir il vaxt verin”, - deyə MMAJunkie Uaytdan sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”
16 İyun 23:58
MMA

Pereyra onun Siril Qanla döyüşünün hakimi barədə: “O, kişi deyil”

Pereyra Qana uduzmasında hakimi günahlandırıb
Topuriyanın Ağ Evdəki turnirdən sonra aldığı zədə məlum olub
16 İyun 15:08
MMA

Topuriyanın Ağ Evdəki turnirdən sonra aldığı zədə məlum olub

Döyüşçünün göz çuxuru sümüyündə kiçik sınıq aşkar edilib
UFC üçün Bakıya gəlirlər: Biletlərin yarısı əcnəbilərə satıldı
16 İyun 11:36
MMA

UFC üçün Bakıya gəlirlər: Biletlərin yarısı əcnəbilərə satıldı

Bilet satışı ötən illə müqayisədə daha sürətlə davam edir
Siril Qan sentyabrda Aspinall ilə döyüşmək niyyətində olduğunu açıqlayıb
16 İyun 01:56
MMA

Siril Qan sentyabrda Aspinall ilə döyüşmək niyyətində olduğunu açıqlayıb

Qan “UFC White House — Freedom 250” turnirində Aleks Pereyraya qalib gəlib
Ceyk Pol Topuriyanı “qorxaq” adlandırıb
15 İyun 19:53
MMA

Ceyk Pol Topuriyanı “qorxaq” adlandırıb - VİDEO

Topuriya üçün Qetjiyə uduzmaq peşəkar MMA döyüşçüsü kimi ilk məğlubiyyətdir
Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirində yuxulayıb
15 İyun 19:06
MMA

Tramp Ağ Evdəki UFC tədbirində yuxulayıb

Sosial mediada Donald Trampın döyüş zamanı yuxuya getdiyini göstərən video yayılıb

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir