Keçmiş UFC döyüşçüsü Dieqo Sançez 5 il şərti azadlıqdan məhrum edilib

Keçmiş UFC döyüşçüsü Dieqo Sançez beş il şərti azadlıqdan məhrum edilib.
Polisin məlumatına görə, 44 yaşlı amerikalı 2025-ci ilin iyul ayında yol dayanacağından keçərkən avtomobilinin pəncərəsindən atəş açdıqdan sonra həbs edilib. Sançez nəqliyyat vasitəsindən atəş açmaq ittihamı (dördüncü dərəcəli cinayət) üzrə günahını etiraf edib. Silahla ehtiyatsız davranmaqla bağlı ikinci ittiham ləğv edilib.
Prokurorlar keçmiş döyüşçü üçün iki illik həbs cəzası istəyiblər. Bunun əvəzinə məhkəmə beş il şərti azadlıq tətbiq edib. Sançez bildirib ki, hadisə zamanı o, ruhi sağlamlıq problemləri və asılılıqlardan əziyyət çəkirdi və bu asılılıqları aradan qaldırmağa çalışırdı.
Sançez “The Ultimate Fighter” (2005) verilişinin ilk mövsümündə iştirakçı kimi məşhurlaşıb. O, 2005-ci ildən 2022-ci ilə qədər 22 UFC döyüşündə iştirak edib. Promouşendən ayrıldıqdan sonra 2023-cü ilin fevral ayında BKFC yumruq döyüşü liqasında bir döyüş keçirib. Sançezin döyüş idman növlərinə qayıtmağı planlaşdırıb-planlaşdırmadığı məlum deyil.