12 Mart 2026
AZ

Kolbi Kovinqton UFC Ağ Ev tədbirini sərt tənqid edib

MMA
Xəbərlər
12 Mart 2026 19:07
89
Kolbi Kovinqton UFC Ağ Ev tədbirini sərt tənqid edib

Üçqat UFC tituluna iddialı Kolbi Kovinqton təşkilatın Vaşinqtonda keçiriləcək Ağ Ev tədbirini tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 14-də olacaq.

“Çox zay tədbirdir. Azarkeşlər bu kartdan nifrət etdiklərini dedilər. Dəhşətlidir. Onlara altı və ya yeddi titul döyüşü vəd edilmişdi, indi isə bir titul döyüşü və bir aralıq titul döyüşü var ki, UFC bunları son anda təşkil etdi.

Tədbir tələsik təşkil edildi və orada bir dənə də olsun elit amerikalı döyüşçü yox idi. ABŞ-ı 250 illik yubileyində kim təmsil edəcək? Deyəsən, UFC-nin vecinə deyil. Onlar “Paramount”la müqavilədən çoxlu pul qazandılar və xoşbəxtdirlər”, - deyə MMAJunkie Kovinqtondan sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ceyk Pol nə vaxt yenidən döyüşməyi planlaşdırdığını açıqlayıb
01:18
MMA

Ceyk Pol nə vaxt yenidən döyüşməyi planlaşdırdığını açıqlayıb

Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib
“Hazırda mənim üçün rəqib axtarılır” - Məhəmmədəli Nuruşovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
11 Mart 17:21
MMA

“Hazırda mənim üçün rəqib axtarılır” - Məhəmmədəli Nuruşovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Məhəmmədəli Nuruşov gözlənilməz problemlə üzləşib
Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib” - VİDEO
11 Mart 04:14
MMA

Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib” - VİDEO

Topuriya İslamı bəhanə uydurmaqda günahlandırıb
Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”
10 Mart 18:23
MMA

Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”

Əfsanəvi döyüşçü Dana Uaytı yalan danışmaqda ittiham etdi
Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”
10 Mart 01:35
MMA

Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”

“UFC Freedom 250” 14 iyunda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək
Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb
9 Mart 18:56
MMA

Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında Dastin Poryeyə məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə
02:15
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt”dən sensasiyalı nəticə, PSJ və “Real”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

İkinci oyun günündə daha dörd görüş keçirilib