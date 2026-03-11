11 Mart 2026
AZ

“Hazırda mənim üçün rəqib axtarılır” - Məhəmmədəli Nuruşovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

MMA
Xəbərlər
11 Mart 2026 17:21
82
“Hazırda mənim üçün rəqib axtarılır” - Məhəmmədəli Nuruşovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanlı qarışıq döyüş növləri (MMA) ustası Məhəmmədəli Nuruşov növbəti döyüşü ərəfəsində gözlənilməz problemlə üzləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “OCTAGON 84” turnirində Şahzod Uzokov üzərində inamlı qələbə qazanan həmyerlimizin növbəti rəqibi - Bobocan İsroilov zədə səbəbindən “OCTAGON 85” turnirində iştirakdan imtina edib.

M. Nuruşov İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib ki, hazırda onun üçün yeni rəqib axtarışı davam edir.

“Hazırda təşkilatçılar İsroilova təcili əvəzləyici tapmağa çalışırlar. Hələlik konkret qərar yoxdur, amma bu istiqamətdə iş gedir. Hazırda döyüşün tarixi və yeri dəyişməyib - aprelin 2-də Daşkənddə keçirilməlidir. Əgər qalan müddətdə layiqli rəqib tapılmasa, mənim oktaqona çıxışım may ayına təxirə salına bilər. Buna baxmayaraq, ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq və planlaşdırıldığı kimi Özbəkistanın paytaxtında çıxış edə biləcəyəm” – deyə döyüşçü vurğulayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib” - VİDEO
04:14
MMA

Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib” - VİDEO

Topuriya İslamı bəhanə uydurmaqda günahlandırıb
Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”
10 Mart 18:23
MMA

Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”

Əfsanəvi döyüşçü Dana Uaytı yalan danışmaqda ittiham etdi
Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”
10 Mart 01:35
MMA

Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”

“UFC Freedom 250” 14 iyunda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək
Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb
9 Mart 18:56
MMA

Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında Dastin Poryeyə məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib
Tofiq Musayev və İqnasio Bahamondes UFC-də qarşıdakı döyüş barədə danışdılar - VİDEO
9 Mart 17:34
MMA

Tofiq Musayev və İqnasio Bahamondes UFC-də qarşıdakı döyüş barədə danışdılar - VİDEO

Çilili döyüşçü oktaqona çıxmağa hazır olduğunu bildirib
Con Consdan Dana Uayta sərt cavab: “Mən UFC-dən qovulmuşam?”
9 Mart 00:51
MMA

Con Consdan Dana Uayta sərt cavab: “Mən UFC-dən qovulmuşam?”

Əfsanəvi döyüşçü Ağ Evdə keçiriləcək turnirlə bağlı aparılan danışıqları “cəfəngiyyat” adlandırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb