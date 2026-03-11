“Hazırda mənim üçün rəqib axtarılır” - Məhəmmədəli Nuruşovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanlı qarışıq döyüş növləri (MMA) ustası Məhəmmədəli Nuruşov növbəti döyüşü ərəfəsində gözlənilməz problemlə üzləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “OCTAGON 84” turnirində Şahzod Uzokov üzərində inamlı qələbə qazanan həmyerlimizin növbəti rəqibi - Bobocan İsroilov zədə səbəbindən “OCTAGON 85” turnirində iştirakdan imtina edib.
M. Nuruşov İdman.Biz-ə açıqlamasında bildirib ki, hazırda onun üçün yeni rəqib axtarışı davam edir.
“Hazırda təşkilatçılar İsroilova təcili əvəzləyici tapmağa çalışırlar. Hələlik konkret qərar yoxdur, amma bu istiqamətdə iş gedir. Hazırda döyüşün tarixi və yeri dəyişməyib - aprelin 2-də Daşkənddə keçirilməlidir. Əgər qalan müddətdə layiqli rəqib tapılmasa, mənim oktaqona çıxışım may ayına təxirə salına bilər. Buna baxmayaraq, ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq və planlaşdırıldığı kimi Özbəkistanın paytaxtında çıxış edə biləcəyəm” – deyə döyüşçü vurğulayıb.