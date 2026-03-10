10 Mart 2026
10 Mart 2026 01:35
136
Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”

Keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi Gina Karano ilə döyüşünün əsas qarşılaşma olduğu turnir haqqında danışaraq onu Ağ Evdəki UFC tədbiri ilə müqayisə edib.

“[Fransis] Nqannu [Filip] Linsə qarşı 16 mayda Netflix-də Rouzi Karanoya qarşıya qoşulur! İkiqat əsas kart necədir? Döyüşçüləri və azarkeşləri səhmdarlardan üstün tutanda belə olur.

P.S. UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”, - Rouzi sosial media hesabında yazıb.

İdman.Biz bildirir ki, tədbir 16 mayda Los-Ancelesdəki Intuit Dome-da keçiriləcək. Əsas döyüşlər Rouzi - Karano və Fransis Nqannu - Filipe Lins əsas tədbirdə üz-üzə gələcəklər. Tədbir Netflix-də yayımlanacaq.

“UFC Freedom 250” 14 iyunda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək. Əsas döyüşdə İliya Topuriya və Castin Qetji qarşılaşacaq.

