Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb

9 Mart 2026
Ultimate Fighting Championship (UFC) prezidenti Dana Uayt, 37 yaşlı irlandiyalı döyüşçü və ilk dəfə UFC ikiqat çempionu olan Konor Makqreqorun növbəti döyüşü ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, irlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında UFC 264-də keçmiş UFC müvəqqəti yüngül çəki çempionu Dastin Poryeyə ilk raundda texniki nokautla (ayaq zədəsi) məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib.

“Xeyr, hələlik yenilik yoxdur, amma açıq-aydın Konorla danışırıq. Amma onun qayıdışı üçün real vaxt qrafiki yoxdur. Hazırda Konorla görüşmək üçün tariximiz yoxdur. Hətta yaxın da deyilik”, - deyə MMA Fighting Uaytdan sitat gətirib.

İdman.Biz
