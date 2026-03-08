Konor Makqreqor: “Çandlerlə Ağ Evdə döyüşməyə razılaşdım, amma bir anda planlar dəyişdi”

UFC-nin keçmiş ikiqat çempionu Konor Makqreqor Ağ Evdə keçirilən tədbirdə iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, UFC Ağ Ev tədbiri 14 iyunda keçiriləcək.
“Mənə Ağ Evdə keçirilən tədbirdə döyüş təklif edildi - administrasiya da mənim döyüşməyimi istəyirdi. Rəqibim Maykl Çandler olmalı idi. Artıq öz tariximiz var. Çandler layiqli oğlandır və qəfəsdə çox həyəcanlı döyüşçüdür. Bu, inanılmaz olardı.
Amma bir məqamda planlar dəyişdi. Və bu, mənim günahım deyil. Mən imtina etmədim, daha çox pul istəmədim. Sadəcə dedilər ki, “bəlkə səni Beynəlxalq Döyüş Həftəsinə qoyarıq”. Mən dedim ki, “yaxşı, problem deyil”. Günbəgün razılaşdım. Amma müqavilə gəlmədi. İndi vəziyyət belədir”, - Makqreqor deyib.
Əvvəlki xəbərlərdə bildirilirdi ki, tədbirin təşkili üçün promouşen 60 milyon dollar xərcləyəcək.