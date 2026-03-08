8 Mart 2026
AZ

Çarlz Oliveyra BMF kəməri uğrunda döyüşdə Maks Hollueyə qalib gəlib - VİDEO

MMA
Xəbərlər
8 Mart 2026 09:38
74
Çarlz Oliveyra BMF kəməri uğrunda döyüşdə Maks Hollueyə qalib gəlib - VİDEO

Maks Holluey və Çarlz Oliveyra arasındakı qarşılaşma Las-Veqasın “T-Mobile” arenasındakı “UFC 326” turnirinin əsas hadisəsi olub. Beş raund davam edən döyüş Oliveyranın hakimlərin yekdil qərarı ilə (50:45, 50:45, 50:45) qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu qələbə ilə Oliveyra BMF titulunun sahibi olub. Hazırda braziliyalının hesabında 37 qələbə və 11 məğlubiyyət var, bir döyüşü isə nəticəsiz qalıb. Hollueyin aktivində isə MMA-da 27 qələbə və doqquz məğlubiyyət mövcuddur.

Rəqiblər daha əvvəl 2015-ci ilin avqustunda üz-üzə gəlmişdilər. Həmin vaxt Holluey birinci raundda texniki nokautla qalib gəlmişdi – braziliyalı qida borusu zədəsi səbəbindən döyüşü davam etdirə bilməmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC Ağ Evdəki turnirin əsas döyüşünü açıqlayıb
09:30
MMA

UFC Ağ Evdəki turnirin əsas döyüşünü açıqlayıb

Yüngül çəki dərəcəsində çempionluq kəməri uğrunda Castin Qetji və İliya Topuriya qarşılaşacaqlar
Konor Makqreqor: “Çandlerlə Ağ Evdə döyüşməyə razılaşdım, amma bir anda planlar dəyişdi”
05:14
MMA

Konor Makqreqor: “Çandlerlə Ağ Evdə döyüşməyə razılaşdım, amma bir anda planlar dəyişdi”

UFC Ağ Ev tədbiri 14 iyunda keçiriləcək
Eddi Hern: “Aspinallın UFC-yə ehtiyacı yoxdur, UFC-nin ona ehtiyacı var”
01:00
MMA

Eddi Hern: “Aspinallın UFC-yə ehtiyacı yoxdur, UFC-nin ona ehtiyacı var”

Britaniyalı martın əvvəlində Hearn-ın istedad agentliyi ilə müqavilə imzalayıb
Mahaçev və Topuriya Ağ Evdə döyüşə bilərmişlər
7 Mart 23:13
MMA

Mahaçev və Topuriya Ağ Evdə döyüşə bilərmişlər

Mənbənin məlumatına görə, döyüşçülərdən biri artıq çempionluq döyüşü üçün müqavilə imzalamışdı və rəqibinin imza atmasını gözləyirmiş
Nazim Sadıqovun növbəti döyüşünün tarixi açıqlanıb
7 Mart 11:27
MMA

Nazim Sadıqovun növbəti döyüşünün tarixi açıqlanıb

Döyüş ABŞ-nin Mayami şəhərində keçiriləcək
Tom Aspinall: “Ailəmi bir neçə nəsil təmin etmək istəyirəm”
7 Mart 04:10
MMA

Tom Aspinall: “Ailəmi bir neçə nəsil təmin etmək istəyirəm”

Aspinall Eddi Hernə məxsus istedad agentliyi olan “Matchroom”la müqavilə imzalayıb

Ən çox oxunanlar

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib
02:21
Dünya futbolu

“Barselona” minimal hesabla “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” 67 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
7 Mart 16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub