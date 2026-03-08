Çimayev Çarlz Oliveyra və Maks Holluey döyüşünü ələ saldı

UFC-nin orta çəki dərəcəsində çempionu Həmzət Çimayev ötən gecə Las-Veqasda baş tutan “UFC 326” turnirinin əsas döyüşünə münasibət bildirib. Çarlz Oliveyranın Maks Holluey üzərindəki qələbəsini şərh edən Çimayev sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Oliveyranın hakimlərin yekdil qərarı ilə (50:45, 50:45, 50:45) qalib gələrək yeni BMF çempionu olduğu qarşılaşma birmənalı qarşılanmayıb. Döyüşün böyük hissəsinin parterdə keçməsi bəzi azarkeşlər və döyüşçülər tərəfindən cansıxıcı adlandırılıb. Həmzət Çimayev isə paylaşımında “parlaq anlarla dolu çılğın bir döyüş idi” yazaraq gülüş işarəsi əlavə edib ki, bu da döyüşün sönük keçməsinə kinayəli bir eyham kimi qiymətləndirilib.
Xatırladaq ki, sabiq ikiqat UFC çempionu Konor Makqreqor da bu döyüşü kəskin tənqid edənlər arasındadır. O, Oliveyranı “darıxdırıcı” adlandıraraq qarşılaşmanı “şok dərəcədə pis döyüş” kimi xarakterizə edib.
Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində 36 yaşlı Çarlz Oliveyra 11 il əvvəlki məğlubiyyətin qisasını almaqla yanaşı, karyerasındakı 37-ci qələbəsini bayram edib.