Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib”

Məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İliya Topuriya, hazırkı UFC yüngül çəki çempionu, yarımorta çəkili titul sahibi İslam Mahaçevin kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl Ağ Evdə onunla döyüşdən imtina etdiyini iddia edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Ağ Evdə UFC turniri iyunun 14-də olacaq.
“İslam yenə də bəhanə uydurur. Bu dəfə zədədir. Həmişə Ağ Ev tədbirində iştirak edəcəyimi bilirdim. UFC bir vaxtlar məni bu tədbirdə görmədiyini desə də, bunun danışıqların bir hissəsi olduğunu bilirdim.
Nəhayət, Ağ Ev kartında olacağımı deyəndə İslamdan bəhs etdilər və mən döyüşü götürməkdən bir saniyə belə çəkinmədim. Döyüş hələ rəsmi olaraq təsdiqlənməsə də, Ağ Ev kartının ertəsi gün elan edilməsi planlaşdırılırdı. Oyandığımda İslamın zədələndiyini öyrəndim.
Və sonra Castin Qetji peyda oldu. İslamın qaçışı üçün yenə başqası cavab verəcək. Onların meneceri əclafdır və eyni zamanda çox çirkindir. Castin, Ağ Evdə görüşərik. Mən insanları alçaldan biri deyiləm. Bu, tez olacaq. Oyandığın zaman hər şey bitmiş olacaq”, - Topuria X-in sosial media hesabında yazıb.