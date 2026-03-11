11 Mart 2026
AZ

Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib”

MMA
Xəbərlər
11 Mart 2026 04:14
259
Topuriya: “Mahaçev mənimlə Ağ Evdə döyüşdən kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl çəkilib”

Məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İliya Topuriya, hazırkı UFC yüngül çəki çempionu, yarımorta çəkili titul sahibi İslam Mahaçevin kartın elan edilməsindən bir gün əvvəl Ağ Evdə onunla döyüşdən imtina etdiyini iddia edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ağ Evdə UFC turniri iyunun 14-də olacaq.

“İslam yenə də bəhanə uydurur. Bu dəfə zədədir. Həmişə Ağ Ev tədbirində iştirak edəcəyimi bilirdim. UFC bir vaxtlar məni bu tədbirdə görmədiyini desə də, bunun danışıqların bir hissəsi olduğunu bilirdim.

Nəhayət, Ağ Ev kartında olacağımı deyəndə İslamdan bəhs etdilər və mən döyüşü götürməkdən bir saniyə belə çəkinmədim. Döyüş hələ rəsmi olaraq təsdiqlənməsə də, Ağ Ev kartının ertəsi gün elan edilməsi planlaşdırılırdı. Oyandığımda İslamın zədələndiyini öyrəndim.

Və sonra Castin Qetji peyda oldu. İslamın qaçışı üçün yenə başqası cavab verəcək. Onların meneceri əclafdır və eyni zamanda çox çirkindir. Castin, Ağ Evdə görüşərik. Mən insanları alçaldan biri deyiləm. Bu, tez olacaq. Oyandığın zaman hər şey bitmiş olacaq”, - Topuria X-in sosial media hesabında yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”
10 Mart 18:23
MMA

Con Consdan UFC-yə sərt ultimatum: “Müqaviləmi ləğv edin!”

Əfsanəvi döyüşçü Dana Uaytı yalan danışmaqda ittiham etdi
Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”
10 Mart 01:35
MMA

Ronda Rouzi: “UFC Ağ Ev kartı bərbaddır”

“UFC Freedom 250” 14 iyunda Ağ Evin çəmənliyində keçiriləcək
Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb
9 Mart 18:56
MMA

Dana Uayt Konor Makqreqorla növbəti döyüşü ilə bağlı danışıqlardan söz açıb

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında Dastin Poryeyə məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib
Tofiq Musayev və İqnasio Bahamondes UFC-də qarşıdakı döyüş barədə danışdılar - VİDEO
9 Mart 17:34
MMA

Tofiq Musayev və İqnasio Bahamondes UFC-də qarşıdakı döyüş barədə danışdılar - VİDEO

Çilili döyüşçü oktaqona çıxmağa hazır olduğunu bildirib
Con Consdan Dana Uayta sərt cavab: “Mən UFC-dən qovulmuşam?”
9 Mart 00:51
MMA

Con Consdan Dana Uayta sərt cavab: “Mən UFC-dən qovulmuşam?”

Əfsanəvi döyüşçü Ağ Evdə keçiriləcək turnirlə bağlı aparılan danışıqları “cəfəngiyyat” adlandırıb
Çimayev Çarlz Oliveyra və Maks Holluey döyüşünü ələ saldı
8 Mart 12:15
MMA

Çimayev Çarlz Oliveyra və Maks Holluey döyüşünü ələ saldı

UFC ulduzu Las-Veqasdakı BMF döyüşünü gülüş işarəsi ilə şərh edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 21:10
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Araz-Naxçıvan” oyunu darmadağınla yadda qaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci pillədədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Mart 23:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avstriyadan dörd medalla qayıdırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov gürcü rəqibinə qalib gələrək bürünc mükafatı komandamızın aktivinə yazdırıb