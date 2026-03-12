12 Mart 2026
AZ

Ceyk Pol nə vaxt yenidən döyüşməyi planlaşdırdığını açıqlayıb

MMA
Xəbərlər
12 Mart 2026 01:18
104
29 yaşlı amerikalı boksçu və blogger Ceyk Pol növbəti döyüş tarixini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, amerikalı idmançının peşəkar boks rekordu 12 qələbə və iki məğlubiyyətdir. Pol peşəkar debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib.

“Bu yaxınlarda ikinci əməliyyatımı keçirdim və həkimlər sparrinqə başlamaq və sümüyün necə sağaldığını görmək üçün dörd-altı ay vaxt lazım olacağını dedilər. Buna görə də, yəqin ki, bu ilin sonu və ya gələn ilin əvvəlindədir", - deyə “Bloody Elbow” Poldan sitat gətirir.

Daha əvvəl Ceyk Pol Uaytla mübahisə edən Con Consa MVP ilə müqavilə təklif etmişdi.

İdman.Biz
