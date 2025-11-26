İslam Mahaçev Ağ Evdə döyüşmək istədiyini bəyan edib - VİDEO

34 yaşlı rusiyalı UFC yarımorta çəki çempionu İslam Mahaçev Ağ Evdəki UFC tədbirində döyüşmək istəyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, tədbir 2026-cı il iyunun 14-də olacaq.
“Növbəti döyüşüm - Ağ Evdə böyük bir tədbir olacaq. Bəlkə də ilk və sonuncu dəfə. Niyə adımı həmin turnirə yazdırmayım?”, - Mahaçev mətbuat konfransında deyib.
Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir. Ümumilikdə, onun 28 qələbəsi və bir məğlubiyyəti var. Rus idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2010-cu ildə edib. O, həmçinin liqa tarixində 11-ci ikiqat UFC çempionu olub.
